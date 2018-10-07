Ã‡in'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Hongwei, INTERPOL BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa etti

Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele kurumunun soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Meng Hongwei, INTERPOL BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa etti.

UluslararasÄ± Polis TeÅŸkilatÄ± (INTERPOL) BaÅŸkanÄ± Meng Hongwei'nin Çin'de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±, Pekin yönetimi tarafÄ±ndan doÄŸrulandÄ±. AyrÄ±ca Meng Hongwei'nin INTERPOL BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa ettiÄŸi duyuruldu.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Hongwei'nin, Çin yasalarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekçesiyle ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumu tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. INTERPOL, Çin'de gözaltÄ±nda bulunan Hongwei'nin istifa ettiÄŸini duyurdu.

29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan Çin'e giden Hongwei'den bir daha haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. 64 yaÅŸÄ±ndaki INTERPOL BaÅŸkanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸu, Fransa'nÄ±n Lyon kentinde yaÅŸayan eÅŸi Grace Meng'in, kendisinden haber alamamasÄ± üzerine FransÄ±z polisine baÅŸvurmasÄ±yla ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. FransÄ±z polisi, olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Grace Meng, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±kmada, eÅŸinin tehlikede olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünü söylemiÅŸti.

BBC'nin haberine göre Çin'de gözaltÄ±na olan Meng Hongwei'ye yöneltilen suçlamalarÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± henüz ortaya çÄ±kmadÄ±.

Daha önce Çin Halk Cumhuriyeti’nden Kamu GüvenliÄŸi Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan Meng Hongwei, 11 KasÄ±m 2016'da Endonezya’nÄ±n Bali AdasÄ±’nda düzenlenen 85. INTERPOL Genel Kurulu ToplantÄ±sÄ±'nda teÅŸkilatÄ±n yeni baÅŸkanÄ± seçilmiÅŸti. Hongwei bu göreve seçilen ilk Çinli olmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

INTERPOL BaÅŸkanÄ± Meng Hongwei kayÄ±p

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 22:01

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