YÃ¼zme havuzunda klor gazÄ± borusu patladÄ±, 32 kiÅŸi zehirlendi

Antepâ€™teki bir yÃ¼zme havuzunda klor gazÄ± borusunun patlamasÄ± sonucu 32 kiÅŸi zehirlendi.

Antep'te, bir yüzme havuzunda klor gazÄ± borusu patladÄ±. SÄ±zan klor gazÄ±ndan etkilenen 32 kiÅŸi hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olay akÅŸam saatlerinde Åžahintepe Mahallesi'nde bulunan Åžahintepe Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Havuzda klor gazÄ±nÄ±n bulunduÄŸu boru bilinmeyen nedenle patladÄ±. Patlama ile havuza sÄ±zan klor gazÄ± bu sÄ±rada yüzen kiÅŸileri etkiledi. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzda bulunanlar görevlilerce tahliye edilirken, gazdan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°tfaiye ekipleri de yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸma ile gazÄ±n sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± boruyu onardÄ±.

Öte yandan gazdan etkilenen ve olayÄ±n ardÄ±ndan havuzdan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bazÄ± kiÅŸiler, saÄŸlÄ±k ekiplerince evlerinden alÄ±narak kontrol için hastanelere götürüldü. (Antep/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 19:58

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