Cinsel tacizle suÃ§lanan Kavanaugh'Ä±n YÃ¼ksek Mahkeme Ã¼yeliÄŸi onaylandÄ±

Donald Trump'Ä±n cinsel saldÄ±rÄ±yla suÃ§lanan YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ± YargÄ±Ã§ Brett Kavanaugh'Ä±n Ã¼yeliÄŸi 48 'HayÄ±r' oyuna karÅŸÄ±n 50 'Evet' oyuyla onaylandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 3 kadÄ±n tarafÄ±ndan cinsel saldÄ±rÄ±yla suçlanan Yüksek Mahkeme adayÄ± YargÄ±ç Brett Kavanaugh'Ä±n üyeliÄŸi, ABD Senatosu'da yapÄ±lan oylama sonucununda onaylandÄ±. HaftalardÄ±r süren protesto gösterilerinin gölgesinde yapÄ±lan oylamada, Kavanaugh'Ä±n üyeliÄŸi 48 'HayÄ±r' oyuna karÅŸÄ±n 50 'Evet' oyu ile onaylandÄ±.

BBC Türkçe'nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre oylama sÄ±rasÄ±nda senato oturumunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salonda ve dÄ±ÅŸarÄ±da protesto gösterisi yapÄ±ldÄ±. Seyircilerin bulunduÄŸu bölümden "utanÄ±n" sesleri duyulmasÄ± sonrasÄ± oturumu yöneten ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, düzenin saÄŸlanmasÄ±nÄ± istedi.

ÜyeliÄŸi onaylanan Brett Kavanaugh, ömür boyu ABD Yüksek Mahkemesi hakimi olarak görev yapacak.

TRUMP KARARI KUTLADI

Trump, cinsel saldÄ±rÄ± suçlamalarÄ±na karÅŸÄ± arkasÄ±nda durduÄŸu Kavanaugh'Ä±n üyeliÄŸinin onaylanmasÄ±nÄ± ÅŸu Twitter mesajÄ± ile kutladÄ±:

"YÜCE ADAYIMIZ YargÄ±ç Brett Kavanaugh'un Amerika BirleÅŸik Devletleri Yüksek Mahkemesi üyeliÄŸini onayladÄ±klarÄ± için ABD Senatosu'nu alkÄ±ÅŸlÄ±yorum ve kutluyorum. Bugün ilerleyen saatlerde atama belgesini imzalayacaÄŸÄ±m ve o da yemin ederek resmen göreve baÅŸlayacak. Çok heyecanlÄ±!"

Bu atama ile translarÄ±n ABD ordusuna giriÅŸinin engellenmesi, göçmenlik ve kürtaj gibi tartÄ±ÅŸmalÄ± konularda Donald Trump'Ä±n elinin güçleneceÄŸi deÄŸerlendirmesi yapÄ±lÄ±yor.

KAVANAUGH HAKKINDAKÄ° SUÇLAMALAR

Trump, temmuz ayÄ±nda Yüksek Mahkeme adayÄ±nÄ±n Brett Kavanaugh olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, Komisyon'da verdiÄŸi ifadesinde Kavanaugh'Ä± cinsel saldÄ±rÄ±yla suçlamÄ±ÅŸtÄ±. Ford, ifadesinde 1982 yÄ±lÄ±nda Kavanaugh'Ä±n kendisine tecavüz etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demiÅŸti.

eborah Ramirez ve Julie Swetnick adlÄ± iki kadÄ±n da Kavanaugh'Ä± kendilerine 1980'li yÄ±llarda cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmakla suçluyor.

ABD Senatosu Adalet Komitesi, Kavanaugh'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Trump'Ä±n YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ± Kavanaugh protesto edildi

Adalet Komisyonu'ndan Trump'Ä±n YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ± Kavanaugh'a onay

Trump'Ä±n adayÄ± Kavanaugh hakkÄ±nda bir cinsel saldÄ±rÄ± iddiasÄ± daha

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 19:52

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