Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde DilovasÄ± iÃ§in eylem

FotoÄŸraf: MA

Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde DilovasÄ± iÃ§in eylem

    • 07 Ekim 2018 18:51

    Kocaeli'nin DilovasÄ± ilÃ§esinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten genÃ§ler, Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde 'Temiz hava iÃ§in kÃ¶mÃ¼rcÃ¼lere hayÄ±r' pankartÄ± aÃ§tÄ±.

    Bursa Osmangazi Köprüsü üzerinde, DilovasÄ± ilçesinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten bir grup genç, evlerinin tamamen kömür tozuyla kaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek eylem düzenledi.

    Kocaeli'nin DilovasÄ± ilçesinden bir grup genç, kentte bulunan kömür ocaklarÄ±nÄ±n ÅŸehre yakÄ±n olmasÄ± nedeniyle yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n, evlerinin, iÅŸ yerlerinin tamamen kömür tozuyla kaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Osmangazi Köprüsü üzerinde eylem düzenledi. Köprünün korkuluklarÄ±na çÄ±kan gençler, yetkililerin seslerini duymasÄ±nÄ± istedi. Eylemde "Temiz hava için kömürcülere hayÄ±r" pankartÄ± açÄ±ldÄ±. (Kocaeli/MA)

    DilovasÄ±'da arÄ±tma tesisinden yayÄ±lan kÃ¶tÃ¼ koku isyan ettirdi

    DilovasÄ±'da kÃ¶mÃ¼r karasÄ± akan derenin yanÄ±ndan denize giriyorlar

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 18:58
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