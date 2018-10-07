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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 18:58
FotoÄŸraf: MA
Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde DilovasÄ± iÃ§in eylem
07 Ekim 2018 18:51
Kocaeli'nin DilovasÄ± ilÃ§esinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten genÃ§ler, Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde 'Temiz hava iÃ§in kÃ¶mÃ¼rcÃ¼lere hayÄ±r' pankartÄ± aÃ§tÄ±.
Bursa Osmangazi Köprüsü üzerinde, DilovasÄ± ilçesinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten bir grup genç, evlerinin tamamen kömür tozuyla kaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek eylem düzenledi.
Kocaeli'nin DilovasÄ± ilçesinden bir grup genç, kentte bulunan kömür ocaklarÄ±nÄ±n ÅŸehre yakÄ±n olmasÄ± nedeniyle yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n, evlerinin, iÅŸ yerlerinin tamamen kömür tozuyla kaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Osmangazi Köprüsü üzerinde eylem düzenledi. Köprünün korkuluklarÄ±na çÄ±kan gençler, yetkililerin seslerini duymasÄ±nÄ± istedi. Eylemde "Temiz hava için kömürcülere hayÄ±r" pankartÄ± açÄ±ldÄ±. (Kocaeli/MA)
DilovasÄ±'da arÄ±tma tesisinden yayÄ±lan kÃ¶tÃ¼ koku isyan ettirdi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 18:58
DilovasÄ±'da kÃ¶mÃ¼r karasÄ± akan derenin yanÄ±ndan denize giriyorlar
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