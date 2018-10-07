ErdoÄŸan: TerÃ¶re bulaÅŸanlar sandÄ±ktan Ã§Ä±karsa kayyÄ±m tayin edeceÄŸiz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Bu seÃ§imlerde de terÃ¶re bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlar sandÄ±ktan Ã§Ä±karsa gereÄŸini yapÄ±p kayyÄ±m tayinleriyle yolumuza devam edeceÄŸiz' dedi.

Ankara KÄ±zÄ±lcahamam'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸakanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, yerel seçimler sonrasÄ± Bölge illerindeki belediyelere kayyÄ±m atanacaÄŸÄ± söylemlerine iliÅŸkin net açÄ±klamar yaptÄ±. ErdoÄŸan "Bu seçimlerde de teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlar, sandÄ±ktan çÄ±kacak olurlarsa, öyle bekleyelim ÅŸu olsun bu olsun yok. AnÄ±nda gereÄŸini yapÄ±p kayyÄ±m tayinleriyle yolumuza devam edeceÄŸiz" dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n KÄ±zÄ±lcahamam'daki açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

â– Terör sorununu Türkiye'nin gündeminden tamamen çÄ±karmakta kararlÄ±yÄ±z. Emniyet ve istihbarat birimlerimizi FETÖ'cü hainlerden temizlememizin ardÄ±ndan son 3 yÄ±lda büyük baÅŸarÄ±lara imza attÄ±k. Yaz kÄ±ÅŸ demeden yÄ±lÄ±n 365 günü operasyonlarÄ±mÄ±z aralÄ±ksÄ±z sürüyor. Kandil ve Sincar'da da inlerine girdik, giriyoruz.

â– 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirerek Afrin'i bölücülerin esartinden kurtardÄ±k.

â– Åžimdi Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlar, sandÄ±ktan çÄ±kacak olurlarsa, öyle bekleyelim ÅŸu olsun bu olsun yok. AnÄ±nda gereÄŸini yapÄ±p kayyÄ±m tayinleriyle yolumuza devam edeceÄŸiz.

â– Terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da son günlerde yoÄŸunlaÅŸan ekonomik saldÄ±rÄ±larÄ±n da hedefi belli. Dikkat edin ülkemiz geliÅŸtikçe, güçlendikçe, çÄ±karlarÄ±nÄ± korumak için daha kararlÄ± davrandÄ±kça saldÄ±ralarÄ±n da ÅŸiddeti artmÄ±ÅŸtÄ±r.

â– IMF borcunu tamamen sÄ±fÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir dönemde gezi olaylarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± tesadüf deÄŸil. Hemen bir saldÄ±rÄ±ya girdiler ve rakamlar çift haneli oldu.

â– 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda kur üzerinden tetiklenen ekonomik operasyonlarÄ± da tesadüf olarak görmüyoruz.

â– Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye, güney sÄ±nÄ±rÄ± boyunca bir terör koridorunun oluÅŸmasÄ±na rÄ±za göstermeyecektir. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: HDPâ€™yi muhatap gÃ¶rmeyizâ€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 18:49

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