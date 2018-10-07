KÄ±rÄ±lan kol davasÄ± AÄ°HMâ€™ye taÅŸÄ±ndÄ±

Ä°zmir'de TOMA'dan sÄ±kÄ±lan tazyikli su nedeniyle kolu kÄ±rÄ±lan iki yurttaÅŸÄ±n takipsizlik ve sÃ¼re aÅŸÄ±mÄ± ile sÃ¼ren yargÄ± sÃ¼reci AÄ°HM'e uzandÄ±.

Ä°zmir'de yapÄ±lan bir eylem sÄ±rasÄ±nda, TOMA'dan sÄ±kÄ±lan tazyikli su ile yere düÅŸüp kollarÄ± kÄ±rÄ±lan emekli öÄŸretmen Nihat Sefer ve biyolog Semiha Usluduran, görevli polislerden ÅŸikayetçi oldu. Ancak valilik soruÅŸturma izni vermedi. ValiliÄŸin soruÅŸturma izni vermemesi üzerine Nihat Sefer ve Semiha Usluduran'Ä±n avukatÄ± Hasan Hüseyin Evin, Bölge Ä°dare Mahkemesi’ne itirazda bulunup soruÅŸturma izni verilmemesi yönündeki kararÄ±n iptalini istedi. Ancak buradan da olumsuz karar çÄ±kmasÄ± üzerine, Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± polisler hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verdi.

Bu geliÅŸmeden sonra Semiha Usluduran ile Nihat Sefer, bireysel baÅŸvuru hakkÄ±ndan yararlanÄ±p, adil yargÄ±lama için AYM'ye baÅŸvurdu. BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren AYM, süre aÅŸÄ±mÄ± olduÄŸu gerekçesiyle oy çokluÄŸuyla itirazÄ± geri çevirdi. Emekli öÄŸretmen Nihat Sefer ve biyolog Semiha Usluduran için son adres ise AÄ°HM oldu. Avukat Hasan Hüseyin Evin AÄ°HM'e baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± belirtti. (DHA)

Tazyikli suyla vatandaÅŸÄ± yaralayan polise hapis cezasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 18:29

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