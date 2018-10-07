300 yÄ±llÄ±k tarihi kÃ¶prÃ¼ kayboldu!

FotoÄŸraf: DHA

300 yÄ±llÄ±k tarihi kÃ¶prÃ¼ kayboldu!

    • 07 Ekim 2018 18:15

    GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin Arslanca kÃ¶yÃ¼ Balahor Deresi Ã¼zerindeki 300 yÄ±llÄ±k tarihi kemer kÃ¶prÃ¼nÃ¼n parÃ§alarÄ± ortadan kayboldu.

    GümüÅŸhane'nin Arslanca köyü Balahor Deresi üzerindeki 300 yÄ±llÄ±k tarihi kemer köprü, ortadan kayboldu.

    Sadece bir ayaÄŸÄ±nÄ±n birkaç parça taÅŸÄ± kalan köprünün, taÅŸan derenin etkisiyle yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sananlar, dere boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± aramada diÄŸer taÅŸlarÄ± bulamadÄ±. 1 hafta önce yerinde olan köprünün taÅŸlarÄ±nÄ±n sökülerek, çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphelenilirken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 18:19
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