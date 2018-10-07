AyÅŸe Acar BaÅŸaran: 3 gÃ¼nde 140 HDPâ€™li gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

3 gÃ¼nde 140 HDP'linin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HDP Hukuk Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ AyÅŸe Acar BaÅŸaran, 'bizleri durdurma hevesi sonuÃ§ alamayacaktÄ±r' dedi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu Sözcüsü ve Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, birçok kentte yapÄ±lan operasyonlarda HDP’lilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. BaÅŸaran, son 3 günde parti yönetici ve üyelerinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 140 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BaÅŸaran, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± vurguladÄ±:

“GözaltÄ±na alÄ±nan Batman Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ±mÄ±z Nizamettin ToÄŸuç’tan bir gün sonra, aralarÄ±nda Batman Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ±mÄ±z Berivan Helen IÅŸÄ±k’Ä±n da bulunduÄŸu 3 arkadaÅŸÄ±mÄ±z darp edilerek gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Hukukun üstünlüÄŸünün ve demokrasinin var olduÄŸu, yargÄ± mekanizmasÄ±nÄ±n doÄŸru iÅŸlediÄŸi hiçbir ülkede ‘olasÄ± eylemleri engellemek’ bahanesiyle insanlar gözaltÄ±na alÄ±nmaz veya yapmadÄ±klarÄ± eylemler üzerinden siyasetçilere suç atfedilmez. Türkiye’de ise bunlarÄ±n hepsi yapÄ±lÄ±r.”

‘Ä°KTÄ°DARLARINI KORUMAK Ä°ÇÄ°N…’

BaÅŸaran, operasyonlarla muhaliflerin susturulmak istendiÄŸine iÅŸaret ederek, “Ä°ktidarlarÄ±nÄ± korumak ve devam ettirmek, ekonomik krizle sallanmaya baÅŸlayan koltuklarÄ±nÄ± muhafaza etmek ve bu krizi örtmek amacÄ±yla, bir kez daha bir gözaltÄ± dalgasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± açÄ±ktÄ±r. Bu gözaltÄ± dalgasÄ± ile bizleri yÄ±ldÄ±racaklarÄ±nÄ± veya sindireceklerini sananlar, 24 Haziran seçim sonuçlarÄ±na tekrar bakmalÄ±dÄ±r. HDP’yi gayri meÅŸru ilan eden anlayÄ±ÅŸÄ±n, partimizi her türlü hukuksuzluÄŸu kullanarak demokratik siyasetten tasfiye etmeye çabalayan yaklaÅŸÄ±mÄ±n kendisi demokratik meÅŸruiyeti olmayan seçim sonuçlarÄ± ile iktidarÄ±nÄ± sürdürmektedir” dedi.

‘SONUÇ VERMEYECEKTÄ°R’

GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen BaÅŸaran, “GözaltÄ± ve tutuklamalarla bizleri durdurma hevesi sonuç alamayacaktÄ±r. Toplumun her kesimi ve herkes için demokratik bir ülke inÅŸa edene kadar demokratik mücadelemize ve direniÅŸimize devam etme konusunda kararlÄ± olduÄŸumuzu ve vicdan sahibi her yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ± dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandÄ±. (Ankara/MA)

Batmanâ€™da polis saldÄ±rÄ±sÄ±: HDP Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 18:28

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