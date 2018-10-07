Ã–zel okul sayÄ±sÄ± 4 yÄ±lda 2 kat arttÄ±

4 yÄ±l Ã¶nce sayÄ±sÄ± 6 bin olan Ã¶zel okul sayÄ±sÄ± 11 bine Ã§Ä±ktÄ±. Bakan Ziya SelÃ§uk Ã¶zel okula giden Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ± ise 1 milyon olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özel okullarÄ±n son yÄ±llarda çÄ±ÄŸ gibi artmasÄ±nÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na yönelttiÄŸi soru önergesiyle Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

ÖZEL OKUL SAYISI 4 YILDA 2 KAT ARTTI

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in özel okullara dair önergeye Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk yanÄ±t verdi. 4 yÄ±l önce 6 bin 710 olan özel okul sayÄ±sÄ±nÄ±n, 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim döneminde 11 bin 694’e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. 4 yÄ±lda iki katÄ±na çÄ±kan özel okula giden öÄŸrenci sayÄ±sÄ± ise 1 milyon 350 bini geçti.

Gürer, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere özel okul sayÄ±sÄ±nda son yÄ±llardaki belirgin artÄ±ÅŸÄ±n dikkat çekici olduÄŸunu söyledi.

Son 4 eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nda özel okul sayÄ±sÄ±nÄ±n neredeyse yüzde 100 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Gürer, “Devlet okullarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 15 milyon öÄŸrenci eÄŸitim öÄŸretim görürken, özel okullardaki eÄŸitim öÄŸretim gören öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 1 milyon 400 bine yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu rakam her yaklaÅŸÄ±k 10 öÄŸrenciden birinin özel okulda eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir. Özel okullarÄ±n resmi okullara oranÄ± da 10’da 1 olarak ortaya çÄ±kmaktadÄ±r. Son 4 yÄ±lda gerçekleÅŸen bu artÄ±ÅŸ dikkate deÄŸer ve üzerinde ciddiyetle durulmasÄ± gereken bir durumdur” diye konuÅŸtu.

‘DEVLET OKULLARI KADERÄ°NE TERK EDÄ°LDÄ°’

Özellikle kÄ±rsal kesimlerde devlet okullarÄ±nÄ±n kendi kaderine terk edildiÄŸine iÅŸaret eden Gürer, “Özel okullarÄ±n kamu kaynaklarÄ±yla da desteklendiÄŸi bilinmektedir. Devletin, Milli EÄŸitim’e baÄŸlÄ± okullara da gereken ilgiyi göstermesi, okullarda eÄŸitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik giriÅŸimde bulunmasÄ± ÅŸarttÄ±r. ÖÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±, hizmetli yetersizliÄŸi, derslik sorunu, kapanan köy okullarÄ±, taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim, ikili eÄŸitim gibi sorunlar, artÄ±k devlet okullarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorun olmaktan çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 18:13

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