Mardin'de Eti BakÄ±r'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kÃ¶ylÃ¼leri tedirgin ediyor

Mardin'de Cengiz Holding'e ait Eti BakÄ±r iÅŸletmesinin siyanÃ¼rlÃ¼ havuz kurduÄŸu iddiasÄ± ve aÄŸaÃ§larÄ± kesmesi kÃ¶ylÃ¼leri tedirgin ediyor.

Ahmet KANBAL

Mardin MazÄ±daÄŸÄ±'nda Cengiz Holding’e ait Eti BakÄ±r A.Åž'de siyanür havuzu kurulduÄŸu iddiasÄ± sonrasÄ± KarataÅŸ köyünde meÅŸe ve alÄ±ç aÄŸaçlarÄ± kepçelerle sökülmeye baÅŸlandÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar köylüleri tedirgin ederken, hem siyanüre hem de göçe karÅŸÄ± kamuoyunu duyarlÄ± olmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Mardin’in MazÄ±daÄŸÄ± ilçesine baÄŸlÄ± KarataÅŸ (Åžemika) Köyü’nde, hükümete yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Cengiz Holding’in siyanür havuzu kurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± sonrasÄ±, köylülerin meÅŸe ve alÄ±ç aÄŸaçlarÄ± kepçelerle söküldü. Siyanür konusunda bilgilendirme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan köylüler, aÄŸaçlarÄ±nÄ±n sökülmesi sonrasÄ± yerlerinden edineceklerinin tedirginliÄŸini yaÅŸÄ±yor. Eti BakÄ±r’Ä±n uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± nasÄ±l bir mücadele sürdüreceklerini tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan köylüler, hukuki mücadeleyi devam ettirme kararÄ± alÄ±rken, köyün boÅŸaltÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± da kamuoyu oluÅŸturulmaya çalÄ±ÅŸacaklar.

Bu çerçevede destek taleplerini yineleyen köylüler, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ile irtibata geçti. Beraberinde Eti BakÄ±r’da kurulacaÄŸÄ± iddia edilen siyanür havuzunun çevre köyleri de etkileyeceÄŸini belirten köylüler, diÄŸer köylerle de irtibata geçerek, mücadelelerine destek sunulmasÄ±nÄ± amaçlÄ±yor. Daha önce köylülerin sesini Meclis’e taÅŸÄ±yan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, köylüleri ziyaret etti

ATIK HAVUZU Ä°DDÄ°ASI

FotoÄŸraf: Ahmet Kanbal/MA

Köylüler, Eti BakÄ±r’Ä±n daha önce köyün etrafÄ±na kazdÄ±ÄŸÄ± hendekleri gösterdikleri tepkiler sonucu kapattÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ancak köyün etrafÄ±nda her geçen gün artan iÅŸ makinelerinin tedirginliÄŸini yaÅŸÄ±yor.

Köy MuhtarÄ± Mehmet Hadi Araç, Eti BakÄ±r ile aralarÄ±nda yaÅŸanan süreci anlatarak, ÅŸirketin alanlarÄ± her geçen gün geniÅŸlettiÄŸini söyledi. Mahkeme sonucunun beklenmediÄŸini ve hukuksuz bir ÅŸekilde inÅŸaat çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü aktaran Araç, köylerini terk etmemekte Ä±srarlÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Eti BakÄ±r’Ä±n mera alanlarÄ±na atÄ±k havuzu yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren Araç, “FabrikanÄ±n pisliÄŸini buraya boÅŸaltacaklar. Ortaya çÄ±kacak bütün pislik ve zehirli maddeler köyümüzü etkileyecek. SondajlarÄ±mÄ±z, içme sularÄ±mÄ±z hepsi buradan etkilenecek. Siyanür ile birlikte zaten hepimiz burada zehirleneceÄŸiz” dedi.

‘ÜZÜMLER DALINDA KURUDU’

FotoÄŸraf: Ahmet Kanbal/MA



Köy halkÄ±ndan Faysal AkkuÅŸ da, yetiÅŸtirdikleri üzüm baÄŸÄ±nÄ± göstererek, fabrikanÄ±n ÅŸu anki çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± baÄŸlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini belirtti. Üzümleri bu sene toplayamadÄ±klarÄ±nÄ± ve dalÄ±nda kuruduklarÄ±nÄ± kaydeden AkkuÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Korkumuzdan artÄ±k toplayamÄ±yoruz, yiyemiyoruz da. Zehirlenmekten çekiniyoruz. Buna artÄ±k bir son verilmesini bekliyoruz.”

Mustafa Önen ise, daha önce kazÄ±lan hendekleri hatÄ±rlatarak, “Hendekleri kazdÄ±lar bÄ±rakmadÄ±lar hayvanlarÄ±mÄ±zÄ± otlatalÄ±m. Köylülerin meralara giriÅŸini yasakladÄ±lar. Yer kalmadÄ± gidelim. Uçacak halimiz yok. Bu nedenle destek bekliyoruz” diye konuÅŸtu. Köyün mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da fabrikanÄ±n çalÄ±ÅŸma alanÄ± içinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Önen, “MezarlarÄ±mÄ±zÄ± bile iÅŸgal ettiler. KÄ±ÅŸÄ±n yaÄŸmur yaÄŸÄ±nca inÅŸaat nedeniyle su toplanÄ±yor, sele neden oluyor. Biz burada kalmaya kararlÄ±yÄ±z. Bir yere gitmiyoruz” diye belirtti. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 17:27

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