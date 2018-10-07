Hakkari'de sokakta Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸinin davasÄ± gÃ¶rÃ¼lecek

Hakkari'de 2 yÄ±l Ã¶nce zÄ±rhlÄ± araÃ§ tarafÄ±ndan ateÅŸ edilmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 4 kiÅŸinin karar duruÅŸmasÄ± Ã¶ncesi aileler adalet talep etti.

Hakkari Yüksekova’da 2 yÄ±l önce kaldÄ±rÄ±mda yürürken Kobra tipi zÄ±rhlÄ± aracÄ±n ateÅŸleme mekanizmasÄ±nÄ±n hareketlenmesi sonucu 4 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 kiÅŸi de yaralandÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n olayÄ±n ilk yÄ±l dönümünde salÄ±nmasÄ±ndan sonra ikinci yÄ±l dönümünde görülecek karar duruÅŸmasÄ± öncesi aileler, adalet talep etti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yer alan Cengiz Topel Caddesi’nde, 8 Ekim 2016 günü seyreden Kobra tipi zÄ±rhlÄ± aracÄ±n ateÅŸleme mekanizmasÄ±nÄ±n hareketlenmesi sonucu o esnada kaldÄ±rÄ±mda bulunan 15 yaÅŸÄ±ndaki Serhat Buldan ile birlikte Rahmi SafhalÄ±, Necdet Ä°ÅŸözü ve AydÄ±n Tümen vücutlarÄ±na isabet eden kurÅŸunlarla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Åžemsettin Kaya ve Mehmet Ali Kaya da yaralandÄ±.

YaÅŸanan bu ölüm ve yaralanmalara raÄŸmen, üzerinden iki yÄ±l geçen olaya dair açÄ±lan davada adalet yerini bulmuÅŸ deÄŸil.

MA'nÄ±n haberine göre olayla ilgili hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet istemiyle dava açÄ±lmasÄ± beklenen polis memuru Ä°.M. hakkÄ±nda sadece “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçunda iddianame hazÄ±rlanÄ±p, 3 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi. DavanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±, “güvenlik” gerekçesiyle nakledildiÄŸi DiyarbakÄ±r 3’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde 11 Ekim’de görülecek.

SANIK Ä°KÄ°NCÄ° DURUÅžMADA SALINDI

DavanÄ±n DiyarbakÄ±r’a nakli ile yapÄ±lan ikinci duruÅŸmada tutuklu sanÄ±k polis Ä°.M., 10 dakika süren duruÅŸma ile mahkeme heyeti tarafÄ±ndan tahliye edildi. Bu zamana kadar görülen 7 duruÅŸmada, toplanan tüm deliller sanÄ±ÄŸÄ±n aleyhine olsa da, mahkemenin verdiÄŸi kararlar aksi yönde oldu.

SanÄ±ÄŸÄ±n aracÄ±n kule sistemindeki silahÄ±n “arÄ±zalÄ±” olduÄŸu yönündeki savunmasÄ±nÄ±n aksine bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, kulede herhangi bir arÄ±za olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptandÄ±. Yine olay anÄ±na iliÅŸkin zÄ±rhlÄ± aracÄ±n kule kamera görüntülerinde de, zÄ±rhlÄ± araçtaki silahÄ±n “atÄ±ÅŸa hazÄ±r” vaziyette yüzlerce sivilin bulunduÄŸu ÅŸehir merkezinde devriye gezdiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Söz konusu bu görüntülerde yoldan geçen sivillere birkaç saniye aralÄ±klarla iki defa seri ÅŸekilde ateÅŸ edildiÄŸi net bir ÅŸekilde saptandÄ±.

MÜTALAADA ÖDÜL GÄ°BÄ° CEZA TALEBÄ°!

YargÄ±lama sürecinde sanÄ±k polis Ä°.M.,hakkÄ±nda disiplin soruÅŸturmasÄ± yürüten Ä°stanbul ValiliÄŸi Ä°l Polis Disiplin Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na gönderdiÄŸi savunmada, “Üzerime atÄ±lÄ± suç memuriyetin ÅŸerefini ve onurunu zedeleyecek suçlardan olan yüz kÄ±zartÄ±cÄ± bir suç deÄŸildir. Ben polis teÅŸkilatÄ±na ve devletime laf getirecek bir ÅŸey yapmadÄ±m” demiÅŸti.

20 Temmuz’da görülen son duruÅŸmada mütalaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, Ä°.M. için ödül gibi bir ceza talebinde bulundu ve sadece “bilinçli taksirle insan öldürmek” suçundan hapis cezasÄ± istedi. 11 Ekim’de görülecek dava duruÅŸmasÄ± öncesi, öldürülenlerin yakÄ±nlarÄ± adalet taleplerini yineledi.

Öldürülen Serhat Buldan’Ä±n babasÄ± Hasan Buldan “15 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlumun kanlar içindeki görüntüsü hala gözlerimin önünde gitmiyor. Arada geçen iki yÄ±lda deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmadÄ±. Halen ilçenin sokaklarÄ± zÄ±rhlÄ± araçlar ile dolu. Bölgede onlarca insan zÄ±rhlÄ± araçlardan dolayÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.” diyerek iki yÄ±ldÄ±r devam eden yargÄ±lama sürecinin de kendileri için tam bir iÅŸkenceye dönüÅŸtüÄŸünü ifade etti.



FotoÄŸraf: MA



Baba Buldan, “OlayÄ±n birinci yÄ±ldönümünde tutuklu yargÄ±lanan polis serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 11 Ekim’de yani ikinci yÄ±ldönümünde de karar duruÅŸmasÄ± var. 4 kiÅŸiyi öldüren birinin 4 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ müebbet almasÄ± gerekiyor, lakin savcÄ±lÄ±k ve mahkemenin tutumu aksi yönde. O gün görülecek 8’inci duruÅŸma çok önemli. Kamuoyunun desteÄŸine ihtiyacÄ±mÄ±z var” diyerek duyarlÄ± STK temsilcileri, milletvekilleri ve insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ± duruÅŸmaya davet etti.

‘AÄ°LELER FERYADINA SES VERÄ°LSÄ°N’

FotoÄŸraf: MA



NiÅŸanlÄ± olan oÄŸlunun iÅŸyerinin önünde çalÄ±ÅŸÄ±rken vurulduÄŸunu anlatan Necdet Ä°ÅŸözü’nün babasÄ± Sabri Ä°ÅŸözü de, “YargÄ± bu suçlularÄ± cezasÄ±z bÄ±rakmak istiyor. Buna izin verilmemesi gerekiyor” dedi. Bu nedenle herkesi duruÅŸma günü mahkemeye önüne beklediklerini söyleyen baba Ä°ÅŸgözü, yine zÄ±rhlÄ± araçlar sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren diÄŸer kiÅŸilerin ailelerine de dayanÄ±ÅŸma ve birlikte mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.



FotoÄŸraf: MA



Henüz 20 günlük evli iken öldürülen Adem Tümen’in aÄŸabeyi Ayaz Tümen ise, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Annem her gün mezarlÄ±ÄŸa gidip geliyor. Åžu anda bir kÄ±z çocuÄŸu var, o da yetim kaldÄ±. Sadece bizim deÄŸil, bütün aileler darmadaÄŸÄ±n oldu. Bize bu yapÄ±lanlarÄ±n hesabÄ± mahkeme önünde sorulacak diye bekledik ancak bir yÄ±l geçmeden tutuklu yargÄ±lanan polis serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Bu nedenle ailelerin feryadÄ±na herkesin ses vermesi gerekiyor.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 17:10

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