08 Ekim 2018 04:30

Mefar İlaç işçileri: Flormar işçileriyle dayanışmayı büyütelim

Petrol-İş üyesi Mefar İlaç işçileri Flormar işçileriyle dayanışmayı büyütme çağrısında bulundu.

Mefar İlaç işçileri: Flormar işçileriyle dayanışmayı büyütelim

Fotoğraf: MA

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    Veli POLAT
    İstanbul

    Uzun yıllar süren sendikal mücadele, işten atmalar ve grev yasaklarıyla gündeme gelen İstanbul Pendik’teki Mefar ilaç fabrikasında çalışan işçiler, Flormar işçileriyle dayanışmayı büyütme çağrısında bulundu.

    Petrol-İş İstanbul 2 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu, 800’e yakın işçinin çalıştığı Mefar İlaç fabrikası işçilerinden Fikret Tiftik, “Öncelikle sadece Flormar işçileri değil bizler de verilen mücadelenin kazanımla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Flormar işçileriyle bir araya geldiğimizde çok iyi bir duyguya kapıldık” dedi. Fikret Tiftik, Flormar’da üretime devam eden işçilere de, “Biz sendikalaştıktan sonra maaşlarımız düzeldi. İkramiyemiz arttı. Sendikalaşmaktan korkmak bir yana kesinlikle sendikalaşsınlar, dışarıda bulunan direnişçi arkadaşlarıyla birlikte mücadeleyi büyütsünler” sözleriyle çağrıda bulundu.

    ‘EŞİMLE, ÇOCUĞUMLA KAHVALTIYA GİDEBİLİYORUM’

    İşçilerden Aykut Demirbozan da “Öncelikle 150 güne yakın bir direniş sürdürülüyor. Arkadaşlarımızı bugün çok iyi anlıyoruz. Bizler de uzun yıllar sendikal mücadele verdik. Sabrettik, pes etmedik. Üç yıl boyunca uğraştık, çabaladık ve sendikayı Mefar’a sokmayı başardık” dedi. Demirbozan kazanımlarına ilişkin ise şunları söyledi: “En büyük kazanç şu oldu: Eşimle çocuğumu hafta sonu kahvaltıya götürebiliyorum. Çok basit belki evet ama bunu kazandık. Çünkü maaşlarımız düzeldi, ikramiyemiz düzeldi, söz hakkına sahip olmaya başladık. İnanın bu yüzden bozuk olan psikolojisi bile düzeldi.”

    ‘ARTIK BİZE SAYGI DUYUYORLAR!

    İşçilerden Uğur Sala ise “Flormar işçileri özellikle sosyal medyayı iyi kullanmalı. Yani direnişi duyurmaya devam etmeli. Ayrıca inancını da kaybetmemeli. Hiç uyumadan sabahladığımız, yeniden gelip fabrikalaya üretime girdiğimiz zamanlar oldu. Yıllarca sürecin tamamlanması için gayret gösterdik” dedi. Flormar direnişini izlediğinde Fransa’da yaşanan hareketliliği önemsediğini söyleyen Sala, “Kesinlikle Fransa’da tepkiler devam etmeli. Sanatçılara ulaşılabilir, sanatçılardan duyurmaları istenebilir” dedi. Mefar’da verdikleri mücadelenin kazanımını ise “Artık bize saygı duyuyorlar” sözüyle özetliyor.

    Mefar’da çalışan kadın işçilerden Nur Karakaş da “Öncelikle işten atmaların olması nedeniyle üzgünüz. Umarım kısa zaman içinde kazanımla sonuçlanacak” dedi. “Flormar işçileri sabırlı olsun” diyen Karakaş şöyle devam etti: “Biz toplu çıkış olmasına rağmen yıllarca dayandık. Bugün geldiğimiz noktayı arkadaşlar ifade etti. Flormar işçileri de kazanımdan sonra bizim gibi hatırlayacak.”

    FLORMAR DİRENİŞİNDEN NOTLAR

    Flormar işçileri direnişlerinin 147. gününde kararlılığını sürdürüyor. İşçiler direnişte oldukları süre boyunca deneyimlerini ve gözlemlerini şöyle aktarıyor:

    - Bugüne kadar bir arada olmamızın sebeplerinden biri daha önce konuştuğumuz “siyasete” direniş boyunca ara vermek oldu. Siyaset işçiyi bölüyor. Daha doğru ifade etmek gerekirse bugünün siyaseti işçiyi bölüyor. Ancak bu siyasi partilerden destek istemeyeceğimiz sonucu çıkarmaz. Hangi parti gelirse kabulümüzdür. Ancak işçiyi bölecek tartışmaya izin vermemeliyiz.

    - Bugün sendikalaştığı için işten çıkarılan arkadaşlarımızla dışarda direniyoruz. Ancak içeride üretim, eskiye nazaran düşüş yaşasa da devam ediyor. Fabrikada üretime devam eden üye arkadaşlarımızın üye kazanmasına bizler de destek vermeliyiz. Sözleşme durumunda esas belirleyenlerden biri de hâlâ üretimde olan işçi arkadaşlarımız olacak. Fabrikada sendikaya üye olmayan işçi kalmamalı.

    - Bizimle gösterilen dayanışma bizim direnişimize en büyük katkı oldu. Bugünden sonra da dayanışma talebimizi açıktan ileteceğiz. Maddi, manevi her türlü dayanışmayı kabul edeceğiz. Önümüzün kış olduğu da düşünüldüğünde yine en büyük koltuk değneğimiz dayanışma olacak.

    - Bugüne kadar Flormar direnişi büyük bir yankı uyandırsa da yetinmemeliyiz. Daha önce gittiğimiz gibi camii çıkışlarına ve fabrika çıkışlarına gitmek gibi birçok yöntemi deneyerek daha fazla direnişimizi duyurmalıyız.

    - Direniş alanına hergün farklı fabrikaların gelmesi için sendikamızın Gebze şubesi karar aldı. Öncellikle diğer fabrika işçileriyle buluşmak moral, motivasyon için önemli olacaktır. Bizler de var olan direnişlere gitmeli yanyana durmalıyız.

    - Komiteye uygun hareket etmek, söylenecek sözü hep bir ağızdan söylemek düne göre daha önemli. Hep biz ağızdan konuşmalıyız. Dedikodu yapılmasına izin vermemeliyiz. Sorunların aramıza girmesine izin vermemeliyiz. Sorunları çözmek için tüm arkadaşlarımız çaba göstermeli.

    - Eksiklikler oldu, olacaktır da. Önemli olan bunu görerek aynı hataları yapmamak. Her şeyin eksiği olur, mükemmel yoktur. En önemlisi ders çıkarmak.

    - Uluslararası düzeyde verilen dayanışma bizim gücümüze güç kattı. İşçilerin uluslararası mücadelesini daha iyi anladık. Uluslararası mücadelenin büyütülmesi için herkes elinden geleni yapmalı. Özellikle uluslararası basına yönelik açıklamalar yapmakta direnişin faydasına olur.

    - Gebze organize sanayide bulunan birçok fabrika işçisi bizim direnişimizi izliyor. Kazanımımız birçok sendikasız fabrikaya cesaret vereceği için sorumluluğumuzun arttığını unutmamalıyız. Biz kazanırsak tüm işçiler kazanır.

    - Direnişimizin çoğunluğunu biz kadınlar oluşturuyoruz. Başlı başına kadın olduğumuz için yaşadığımız bir sürü sıkıntı, ayrımcılığın yanında işçi kadınlar olarak direniyoruz burada. Diğer işçi kadınların, kadın örgütlerinin bizlere daha çok destek vermelerini, bir yanıyla direnişimizi kadın dayanışmasıyla büyütmeyi istiyoruz.

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