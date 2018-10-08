Kayserili işçiler: Devlet patron dostu, onlara dokunmaz ki...

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de metal, tekstil ve mobilya iş kolları başta olmak üzere birçok işletmede işten çıkarmaların ya da ücretsiz izinlerin başladığı işçiler arasında sıkça konuşuluyor. Hal böyle olunca ekonomi daha fazla gündem oluyor. İşçilerin bazıları ekonominin emanet edildiği McKinsey için “Amerikalı şirketten ne bekliyoruz ki? Sonumuz bu olacak” diye tepki gösteriyor. Krizlerden en çok kendilerinin etkilendiğini belirten işçiler, “Patronlardan daha fazla vergi alınsın, onlar fedakarlık yapsın ama iyi hoş da devlet patronlara dokunmaz ki” diyor.

‘ÜÇ KURUŞUMUZLA BİR YERE VARILMAZ’

Görüştüğümüz işçilerin neredeyse tamamı ekonomik gidişata tepkili olduğunu açıkça dile getiriyor. Kayseri’nin en yoğun işçi durağında işçilerin sayısında bir azalma olduğu dikkatimizi çekiyor. 7.30 vardiyasına yetişmek için günün ilk ışıklarında servis bekleyen tekstil işçileri, “Yeni Ekonomi Programı’nı televizyondan izledik. Ekonominin düzelmesi için uğraşıyorlar diye düşünüyoruz ama, ekonomiye çok kazananlar müdahale ederse toparlanır. Yoksa bizim üç kuruşumuzla bir yere varamayız. Olan yine bize olur” diyorlar.

‘SESİMİZİ KISIYOR, DİŞİMİZİ SIKIYORUZ’

İşçilerdeki en büyük tepkinin ise işten çıkarmalara yönelik. Mobilya iş kolunda çalışan bir işçi, “Mobilya fabrikalarında durum hiç iyi değil. Kendini bir sabah kapının önüne konulmuş vaziyette buluyorsun. Ses çıkarsam işten beni de kovarlar diye düşünüyoruz. Ben emekli olmama rağmen çalışıyorum. Hem emekli maaşım, hem de asgari ücret almama rağmen yetmiyor ki. Tek maaş alıp çocuk okutan ne yapsın? El mahkum sesimizi kısıyor, dişimizi sıkıyoruz” diye konuştu.

‘AKP’NİN GERÇEK YÜZÜNÜ KADROYA ALINMAYINCA GÖRDÜM’

Kayseri OSB’de taşeron olarak çalışan kadroya alınmamış işçilerle sohbet ediyoruz. Ekonomi kelimesi ağzımızdan çıkar çıkmaz işçilerden biri başlıyor. “Ekonomimizde ne varmış ki? Bunların hepsi palavra” diyor gülerek. Aniden ciddileşiyor ve ekliyor: “McKinsey diye bir Amerikan şirkete danışmışlar. Amerika hani bizi kıskanıyordu? Hani dış güçlerin etkisi vardı? Ben bunların (AKP’nin) gerçek yüzünü kadroya alınmayınca anladım. Yoksa her dediklerine inanıyordum. Artık ekonomi falan düzelmez. İyice kötü olur. Bize bir şey olmasın yeter.”

‘DEVLET, PATRON DOSTU’

Son olarak metal iş kolunda çalıştığını söyleyen işçilerle konuşuyoruz. İşçiler gelen zamlardan çok şikayetçi olduğunu dile getiriyor: “Her şeye zam geliyor, bizim maaşın yüzüne bakan yok. Bizim maaş üvey evlat gibi kimseyle geçinemiyor. Maaşa zam işe son olmadan maaşa zam istiyoruz” diyor.

İşçilerden biri “Kriz ilk işçiyi vuruyor” diyor ve şöyle devam ediyor: “Zam üstüne zam! Bir de işten çıkararak insanlara korku salıyorlar. Yasalarda. işten atmanın cezası büyük olmalı.”

Büyük patronların milyarlarca avroluk servetlerine de geliyor söz. Metal işçisi, “Çok büyük paralardan bahsediyoruz. Devlet nerede el koyacak? Gücü yeten yetene… Çözüm olabilir ama devlet yapar mı ki? Patron dostu onlar” diyor.