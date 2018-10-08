3. havalimanı işçileri için imza toplandı

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri Aliağa Demokrasi Meydanı’nda, 3. Havalimanı işçilerinin serbest bırakılması talebiyle imza kampanyası düzenledi. İki gün boyunca imza toplayan platform bileşenlerinden Petrol-İş, “İş cinayetlerinin önlenmesini, ücretlerin zamanında ödenmesini, yataklardaki tahtakurularının temizlenmesini, yemeklerin düzeltilmesini isteyen 3. havalimanı işçilerinin talepleri karşılansın. Tutuklanan işçiler serbest bırakılsın. Taleplerimiz de mücadelemiz de ortak” dedi.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Burası bir emek kenti. Aliağa’da da benzer taleplerimiz var. Daha düne kadar buradaki Star Rafinerisi işçileri yemekten zehirlendi. Aliağa’daki işçiler ile 3. havalimanı işçilerinin talepleri ortak. İşçi sınıfı olarak insan onuruna yakışır bir ücret ve çalışma koşulları istiyoruz. Sosyal güvence istiyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Bunlar karşılanmadığı için demokratik tepkimizi ortaya koyuyoruz. Aliağa işçileri hem havalimanı işçilerinin taleplerinin karşılanmasını ve tutuklu bulunan işçilerin derhal serbest bırakılmasını hem de Flormar’da sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve direnen Flormar işçilerinin işlerine geri alınmasını istiyor. Bunun için de birlikte mücadele edeceğini duyuruyor. Taleplerimiz ortaksa mücadelemiz de ortak” dedi.

Daha önce PETKİM’de TİS sürecinde patron ile devletin kolluk kuvvetlerinin ortak hareket ederek işçilere saldırdığını ifade eden Oktay, “Son süreçte hak arayan işçileri bastırmak için işverenler kolluk kuvvetlerinden destek alıyor. İşçiler gaz ve copla gözaltına alınıyor. Ekonomik kriz kapıda, ülkeye istikrar gelecek dediler. Ekonomi patladı, enflasyon zirveye çıktı. İşçilerin, emekçilerin ekonomik durumu her geçen gün geriye gidiyor. Sermaye ülke koşullarını fırsata çevirmek için arkasını siyasi iktidara dayamış, oradan aldıkları güçle işçilerin haklarına saldırıda bulunuyorlar. Başta sendika konfederasyonları olmak üzere ülkenin ezilen işçileri ve emekçileri bu saldırılara karşı birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ

Havalimanı işçilerinin bir saat dahi tutuklu kalmaması gerektiğini belirten PETKİM İşyeri Temsilcisi Ebru Er, “Rahat bir uyku ile dinlenerek ertesi gün işinin başına gidebilmesi, bedeni ve emeği ile çalışan insanların en doğal hakkıdır. O eforu sarf etmek için sağlıklı beslenebilmesi de. Bunları da bize fazla görüyorlar. 3. havalimanı işçileri eylemlerinde ve taleplerinde sonuna kadar haklı. Bizler de PETKİM işçileri olarak onlarla birlikte mücadele ediyoruz. Aliağa’daki işçilerin çalışma koşulları ile havalimanındaki işçilerin çalışma koşulları aynı. Daima parayı elinde tutanların şartları iyiye giderken, bizimkiler her geçen gün daha geriye gidiyor. PETKİM işçileri artan baskılara karşı örgütlü mücadelenin önemli olduğunu düşünüyor. Bölge olarak uzakta olabiliriz ama taleplerimiz aynıysa mücadelemiz de ortak diye düşünüyoruz” dedi.

TÜPRAŞ Aliağa İşyeri Temsilcisi Hüseyin Öztürk de “3. havalimanı işçilerinin serbest bırakılması için Aliağa’daki işçiler emekçiler olarak imza topladık. Aliağa işçileri olarak yaşanan sürecin farkındayız. 3. havalimanı işçilerinin taleplerini karşılamak imkansız değil. Uzun zamandır ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi, kölece değil insanca çalışmak için mücadele ediyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bizler de TÜPRAŞ işçileri olarak yanlarındayız. Her türlü işçi hareketine baskıyla karşılık veriliyor. Cumhurbaşkanı işverenlere OHAL sürecinde grev ve eylemleri engellediklerini söylüyor. Her şeyin başında örgütlü mücadele geçiyor. İşyerlerinde de arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Hepimiz taleplerin ortak olduğunu düşünüyoruz. Havalimanı işçilerinin yaşadıklarını artık çok büyük dediğimiz, daha kurumsal olarak işleyen şirketlerde de görüyoruz” diye konuştu.