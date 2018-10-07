Dersim Barosu 10. Genel Kurulunu gerÃ§ekleÅŸtirdi

Dersim Barosu 10. Genel Kurulu gerÃ§ekleÅŸti, baÅŸkanlÄ±ÄŸa avukat Kenan Ã‡etin seÃ§ildi.

Dersim barosunun 10. Genel Kuruluna avukat Kenan Çetin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda tek liste ile gidildi. Seçim öncesi mesleki hayatlarÄ±nda 25 yÄ±lÄ±nÄ± doldurmuÅŸ Avukatlara Baro BaÅŸkanÄ± BarÄ±ÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan çiçek verildi.

Kurulda Baro adÄ±na konuÅŸma yapan BaÅŸkan BarÄ±ÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m kendi dönemlerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendirdi. OHAL, insan haklarÄ±, hak ihlalleri, madencilik ve özellikle Munzur Milli ParkÄ± baÅŸta olmak üzere akarsular üzerindeki baraj ve HES projelerine karÅŸÄ± baro olarak önemli bir mücadele verdiklerini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Maalesef geçen dönemki genel kurulumuz OHAL döneminde gerçekleÅŸmiÅŸti. Bizlerde hukukun üstünlüÄŸü ve insan haklarÄ±nÄ±n savunulmasÄ± için genel kurulumuzda sözümüzü vermiÅŸtik. Ve bu zor meÅŸakkatli süreci baromuzla birlikte geçirdik. Bizler için bir onurdu. Eksikliklerimizde oldu elbette. DeÄŸerli meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za bizlere bu görevi verdikleri için teÅŸekkür ediyoruz. OluÅŸacak yeni yönetime baÅŸarÄ±lar diliyoruz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 16:18

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