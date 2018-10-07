Batmanâ€™da polis saldÄ±rÄ±sÄ±: HDP Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Batman'da gÃ¶zaltÄ±larÄ± protesto etmek isteyen HDP'lilere polis saldÄ±rdÄ±: HDP Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Berivan Helen IÅŸÄ±k ve yÃ¶neticisi Habib Azboy gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Batman’da gözaltÄ±larÄ± protesto etmek isteyenlere müdahale eden polis, HDP Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Berivan Helen IÅŸÄ±k ve parti il yöneticisi Habib Azboy’u gözaltÄ±na aldÄ±.

FotoÄŸraf: ReÅŸat YiÄŸiz/DHA



MA'nÄ±n haberine göre, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Batman Ä°l Örgütü, önceki gün yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda partililerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± il binasÄ±nda yapacaklarÄ± açÄ±klamayla protesto etmek istedi. Ancak polis, HDP’lilerin açÄ±klama yapmasÄ±na izin vermeyerek biber gazÄ± ve copla saldÄ±rdÄ±. Ä°l binasÄ±na giren polisler, HDP Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Berivan Helen IÅŸÄ±k ve parti il yöneticisi Habib Azboy’u gözaltÄ±na aldÄ±.

FotoÄŸraf: ReÅŸat YiÄŸiz/DHA



Parti binasÄ±nÄ± abluka altÄ±na alan polislerin bekleyiÅŸi sürüyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 15:55

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