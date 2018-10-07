Adalet Arayan Ä°ÅŸÃ§i Aileleriâ€™nin â€˜Vicdan ve Adalet NÃ¶betiâ€™ne yasak!

Adalet Arayan Ä°ÅŸÃ§i Aileleriâ€™nin Galatasaray MeydanÄ±â€™ndaki Vicdan ve Adalet NÃ¶beti, 76. haftasÄ±nda yasaklandÄ±.

Galatasaray MeydanÄ±’ndaki eylemlere yönelik baskÄ± ve yasak politikasÄ± sürüyor. Son olarak Adalet Arayan Ä°ÅŸçi Aileleri’nin meydandaki ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ yasaklandÄ±.

Ä°ÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçilerin ailelerinin adalet talebiyle her ayÄ±n ilk pazar günü saat 13.00’te, Galatasaray MeydanÄ±’nda yaptÄ±klarÄ± “Vicdan ve Adalet Nöbeti” 76. haftasÄ±nda yasaklandÄ±.

Galatasaray MeydanÄ±’na gelen aileler, polis engeli ve yasak kararÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Yasak kararÄ±na tepki gösteren aileler, açÄ±klamayÄ± Umut DerneÄŸi önünde gerçekleÅŸirdi. AçÄ±klamaya iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin yakÄ±nlarÄ±, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu ve çok sayÄ±da yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±. Dernek binasinda "76. Vicdan ve Adalet Nöbeti" pankartÄ± açan aileler, "Adalet arayan iÅŸçi aileleri", "Kader deÄŸil cinayet", "Bütün sorumlular yargÄ±lansÄ±n" dövizleri ve iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitrenlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

'BARÄ°KATLAR, AÄ°LELERE DEÄžÄ°L Ä°Åž CÄ°NAYETLERÄ°NÄ°N FAÄ°LLERÄ°NE KURULSUN'

FotoÄŸraf: Evrensel

Dernek önünde yapÄ±lan açÄ±klamayÄ±, DavutpaÅŸa yaÅŸanan iÅŸ cinayetinde hayatÄ±nÄ± kaybeden Gülhan Çabuk'un eÅŸi Ä°dris Çabuk okudu. Ä°ÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± eylemde aileler adÄ±na konuÅŸan Çabuk, Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi'nin eylül raporunda en az 157 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±, iÅŸ cinayetlerinin son bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Çabuk, "Her gün onlarca iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±rken yaralanÄ±yor, sakat kalÄ±yor, hastalanÄ±yor ve ölüyor. Davalarda hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçilere kusur yükleniyor. Tüm sorumlular yargÄ±lanmÄ±yor veya ödül gibi cezalar alÄ±yor. CezasÄ±zlÄ±k iÅŸ cinayetleri davasÄ±yla en çok anÄ±lan durum haline geliyor. Ä°ÅŸ cinayetinde yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden, yÄ±llardÄ±r mücadele eden ailelerinin kamusal alandaki kürsüsünün yasaklanmasÄ±nÄ± kabul etmiyoruz. Ä°ÅŸ cinayetleri son bulana, tüm sorumlular layÄ±ÄŸÄ±yla yargÄ±lanana kadar meydanlarda olmaya devam edeceÄŸiz. BarikatlarÄ±n ailelere deÄŸil iÅŸ cinayetlerinin faillerine kurulmasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu.

28 Nisan'Ä±n Ä°ÅŸ Cinayetlerinde HayatÄ±nÄ± Kaybedenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesini isteyen Çabuk, imza kampanyalarÄ±na destek çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 15:44

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