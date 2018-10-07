Temelli: Ortak sorunlarÄ± ortak Ã§Ã¶zÃ¼mle aÅŸabiliriz

GenÃ§lerin buluÅŸmasÄ±na katÄ±lan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, 'SorunlarÄ±mÄ±z ortaktÄ±r bu sorunlarÄ± da ortak Ã§Ã¶zÃ¼mlerle aÅŸabiliriz' dedi.Â

Ä°stanbul’da düzenlenen HDP’nin Marmara Gençlik BuluÅŸmasÄ±na katÄ±lan Sezai Temelli gençlere seslendi. Temelli, “Hayal dünyasÄ±nÄ± satanlar kapitalizmin yeniden üretiminin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸmak için siyasetsiz bir toplum hayal ediyorlar. 12 Eylül cuntasÄ±nÄ±n en önemli vurgusu buydu; gençleri siyasetten uzak tutmak. Bunun için akla hayale gelmeyecek her türü yöntemi hayata geçirdiler” dedi.

Marks’Ä±n “tarihte bir ÅŸey ilk defa yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda sonuçlarÄ± trajik olur, ama ikinci kez aynÄ± ÅŸeyi denediÄŸinizde bu artÄ±k trajikomiktir” sözünü hatÄ±rlatan Temelli devamla ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°ki büyük savaÅŸ arasÄ±nda dünyanÄ±n en önemli tarihsel fotoÄŸrafÄ± faÅŸizmlerdi. Tek adam rejimlerinin, çok trajik sonuçlarÄ± oldu. 21. yüzyÄ±la geçtiÄŸimiz bu zamanlarda, yine tek adam rejimlerinin dünyayÄ± sarÄ±p sarmaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz, ama ÅŸimdi trajikomiktir bu yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z. Bunun da en belirgin coÄŸrafyalarÄ±ndan birinde yaÅŸÄ±yoruz. Neden Türkiye’de bu denli trajik ve zaman zaman komik olduÄŸunu sorgularsak bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± OrtadoÄŸu siyasetinde görüyoruz. Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 40 yÄ±l boyunca siyasetin merkezinin OrtadoÄŸu olmasÄ± bizi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±yor. Bu paradigma mevcut kapitalizmin hem tahlilini yapmaktadÄ±r hem de kapitalizmi aÅŸmaya yönelik bir siyasetten bahsetmektedir.”

GENÇLERE ANTÄ°KAPÄ°TALÄ°ST MÜCADELE ÇAÄžRISI

Gençlere antikapitalist mücadeleyi yükseltme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Temelli, devamla ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bugün burada okunan metni dinlerden bütün sorunlara deÄŸindiÄŸini gördük. Bütün sorun alanlarÄ±nÄ±n tüm maÄŸdurlarÄ±nÄ± siyasete davet ettiÄŸini gördük. Fabrika duvarlarÄ± yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸsa, bütün toplum bu çarkÄ±n içindeyse, tüm toplum bu maÄŸduriyeti yaÅŸÄ±yorsa ÅŸimdi birlikte kurtuluÅŸu örebiliriz. UyuÅŸturucu sorunundan kadÄ±n, LGBTÄ°, sanat sorununa dek bu kadar ayrÄ±ntÄ±lÄ± ele alabiliyorsak, bu iyi bir baÅŸlangÄ±ç yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gösterir. SorunlarÄ±mÄ±z ortaktÄ±r bu sorunlarÄ± da ortak çözümlerle aÅŸabiliriz. Yan yana gelerek bu sorunlarÄ± aÅŸabiliriz, gençlik siyaseti tam da budur. Statüko, bütün toplumsal kesimleri birbirine karÅŸÄ±t hale getiriyor. Ä°tiraz bütünlüklü olmalÄ±dÄ±r, itiraz aramÄ±zdaki farklÄ±lÄ±klardan güç almaktan geçmektedir. Radikal demokrasi dediÄŸimiz ÅŸey de budur.”

GençliÄŸin ütün sorunlara sahip çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini belirten Temelli, “Çözümü, mevcudu deÄŸiÅŸtirme yönünde iradesini ortaya koyarak hayata geçirmektedir. Lenin’in sorduÄŸu gibi “ne yapmalÄ±?” diye sorduÄŸumuzda yanÄ±tÄ± buradan üretebiliriz. GençliÄŸin iÅŸsizlik sorunu neden var? EÅŸitlikçi, özgürlükçü, kadÄ±ndan, doÄŸadan ve emekten yana bir istihdam politikasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için var. EÄŸitim sorunu var çünkü kapitalist sistemin eÄŸitime yaklaÅŸÄ±mÄ± eÅŸitlikçi deÄŸil fÄ±rsat eÅŸitlikçi. Ä°nsanlarÄ± birbirinin kurdu haline getiren bir sistem tabiki eÄŸitim sorunu yaratacaktÄ±r. Bunu aÅŸmanÄ±n yolu eÅŸitlikçi bir toplumdan geçmektedir. UyuÅŸturucu sorunu var. Gençler doÄŸuÅŸtan uyuÅŸturucu müptelasÄ± deÄŸil bir sistem politikasÄ± olarak, bir devlet politikasÄ± olarak uyuÅŸturucu gençlerin önüne çÄ±karÄ±lÄ±yor. Tüm bunlara yaklaÅŸÄ±rken bu bütünlüklü yaklaÅŸÄ±mÄ± yitirmemek önemli” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°STANBUL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 15:43

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