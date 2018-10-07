Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m asimilasyon ifadesini â€˜kaba ve yaralayÄ±cÄ±â€™ buldu

HDP'li Murat SarÄ±saÃ§'Ä±n anadil eÄŸitime iliÅŸkin verdiÄŸi araÅŸtÄ±rma Ã¶nergesi 'kaba' ve yaralayÄ±cÄ±' bulunarak iÅŸleme konulmadÄ±.

HDP Van Milletvekili Murat SarÄ±saç’Ä±n anadilde eÄŸitime iliÅŸkin Meclise verdiÄŸi araÅŸtÄ±rma önergesinde yer alan “doÄŸal asimilasyon” ve “Türkiye’de yÄ±llardÄ±r süregelen asimilasyon politikalarÄ±” ifadeleri nedeniyle “kaba” ve “yaralayÄ±cÄ±” bulunarak iÅŸleme konulmadÄ±. Önergenin iÅŸleme konulmamasÄ±nÄ± tepki gösteren SarÄ±saç, “AsÄ±l TBMM baÅŸkanÄ±n verdiÄŸi cevap kaba ve yaralayÄ±cÄ±dÄ±r” dedi.

HDP Van Milletvekili Murat SarÄ±saç’Ä±n anadilde eÄŸitime iliÅŸkin Meclise verdiÄŸi araÅŸtÄ±rma önergesi cevap verilmeden geri gönderildi. TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m imzasÄ±yla geri gönderilen araÅŸtÄ±rma önergesinde yer alan “doÄŸal asimilasyon” ve “Türkiye’de yÄ±llardÄ±r süregelen asimilasyon politikalarÄ±” ifadeleri “kaba” ve “yaralayÄ±cÄ±” bulundu.

‘KABA VE YARALAYICI OLAN DEVLETÄ°N ASÄ°MÄ°LASYONDUR’

Duruma tepki gösteren HDP’li SarÄ±saç ÅŸunlarÄ± söyledi: “Düzeltilmesi gereken bizim önergemiz deÄŸil, TBMM baÅŸkanÄ±nÄ±n verdiÄŸi cevaptÄ±r. AsÄ±l TBMM baÅŸkanÄ±n verdiÄŸi cevap kaba ve yaralayÄ±cÄ±dÄ±r. YaralayÄ±cÄ± ve kaba olan devletin Kürt dilinin geliÅŸimi için kurulan tüm merkezleri kapatmasÄ±, anadili inkar etmesi, Kürtçe kreÅŸleri bile kapatmasÄ± ve uyguladÄ±ÄŸÄ± asimilasyon politikalarÄ±dÄ±r. Bu ülkede yaÅŸayan halklarÄ± yaralayan en büyük ÅŸey devletin tekçi politikalarÄ± ve bu politikalarÄ±n topluma doÄŸal bir süreçmiÅŸ gibi yaÅŸatÄ±lmasÄ±dÄ±r.”

‘YÜZYILDIR TEK MÄ°LLET TEK DÄ°L Ä°NÅžA EDÄ°LÄ°YOR’

Anadili Kürtçe olan ve yÄ±llarca asimilasyon politikalarÄ±na maruz kalan bir milletvekilinin sorusuna verilecek cevabÄ±n bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden SarÄ±saç, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Tüm dünyada eÄŸitim bilimsel, laik ve anadilinde yapÄ±lÄ±rken, Türkiye yüzyÄ±ldÄ±r ‘tek millet’, ‘tek dil’ üzerinden farklÄ±lÄ±klarÄ± yok ederek bir Cumhuriyet inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bunun içindir ki bugün Türkiye bu gerçeklikten kaçtÄ±kça, dünyadaki eÄŸitim sistemleri içerisindeki en dip noktaya doÄŸru emin adÄ±mlarla sürükleniyor. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma Örgütü’nün (OECD) açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± PISA sonuçlarÄ±na göre okuma becerileri kategorisinde Türkiye 72 ülke içerisinde 50’nci sÄ±rada, Education First sonuçlarÄ±na göre ise Türkiye 72 ülke arasÄ±nda 51’inci sÄ±rada yer almaktadÄ±r. HalkÄ±n çocuklarÄ±na bu durumu reva gören devlet aklÄ± bu hazin tabloyu düzeltmek yerine Kürtlerin en temel hakkÄ± olan anadilinde eÄŸitim hakkÄ±nÄ± yok saymakla birlikte, sorulan sorulara bile artÄ±k gayri ciddi bir cevap vermektedir.”

‘DEVLET YOK DEYÄ°NCE YOK MU OLUYUR?’

Bir çocuÄŸun kendi anadilinde eÄŸitim almamasÄ±nÄ±n asimilasyon ve inkar olduÄŸunu vurgulayan SarÄ±saç, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Soru önergesi verdiÄŸimiz zaman gerçeklikten uzaklaÅŸÄ±p devletin suçunu mu örtelim? Devletin tekçi zihniyetini mi onaylayalÄ±m? Ya da anadilinde eÄŸitim talebimizi bir lütuf olarak mÄ± isteyelim? Biz sorunun adÄ±nÄ± net bir ÅŸekilde ortaya koyuyoruz. Kürt ve diÄŸer halklarÄ±n dilleri, kültürleri asimilasyona uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r diyoruz. O zaman TBMM baÅŸkanÄ± da ‘Türkiye’de yaÅŸayan Kürtler baÅŸta olmak üzere kimsenin dili, kültürü asimilasyona uÄŸramamÄ±ÅŸtÄ±r’ desin. Ortada böyle bir gerçeklik varken onlarÄ±n bu cevabÄ± vereceÄŸini sanmÄ±yorum. Çünkü onlar da bu gerçeÄŸin farkÄ±ndadÄ±r. Devlet ‘yok’ deyince anadilinde eÄŸitim sorunu yok mu olmuyor? Bir an önce devletin Türkiye’de yaÅŸayan halklarÄ±n çocuklarÄ±na anadilinde eÄŸitim verecek bir adÄ±mÄ± atmalÄ±dÄ±r. Sadece adÄ±m deÄŸil, 100 yÄ±ldÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalar için de özür dilemelidir.” (VanMA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 15:34

www.evrensel.net