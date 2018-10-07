Bakan Albayrak: Ekonomide tavizsiz bir politika izlenecek

Bakan Berat Albayrak, ekonomideki gelişmelere ilişkin 'Yeni dönemde de çok sıkı tavizsiz bir politika izlenecek. Bütçe disiplininde taviz yok' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile çalışmanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sonlandırılmasının ardından gözlerin çevirili olduğu Berat Albayrak, ekonomideki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak “Yeni dönemde de çok sıkı tavizsiz bir politika izlenecek. Bütçe disiplininde taviz yok” dedi.

AKP 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında milletvekillerine bir sunum yapan Berat Albayrak, Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranı 28 olduğunu, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 49, OECD ülkelerinin ortalamasının ise yüzde 111 olduğunu kaydetti. Atılacak adımları anlatan Albayrak, “AK Parti’nin 16 yıllık iktidarlarının ekonomideki en büyük başarı alanlarından biri olan bütçe disiplininde, yeni dönemde de çok sıkı tavizsiz bir politika izlenecek. Bütçe disiplininde taviz yok” dedi.

Cari açığın azaltılması konusuna da değinen Albayrak, tüm bakanlıklarla koordineli şekilde yatırımların ihracatı artırmaya, cari açığı düşürmeye, teknoloji üretimini sağlamaya yönelik kanalize edileceğini, bunlara öncelik verileceğini anlattı. Albayrak, cari açıktaki düşüşe, ihracatın ithalatı karşılama oranlarına da değinerek, “Genel olarak göstergelerle birlikte ekonomide dengelenme süreci başladı” ifadesini kullandı. (ANKARA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 15:26

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