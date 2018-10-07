EÄŸitim Sen ElazÄ±ÄŸ Åžubesi, 5 Ekim DÃ¼nya Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

EÄŸitim Sen ElazÄ±ÄŸ Åžubesinin 5 Ekim DÃ¼nya Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte mÃ¼cadele vurgusu Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

5 Ekim Dünya ÖÄŸretmenler Günü, ElazÄ±ÄŸ’da EÄŸitim Sen tarafÄ±ndan düzenlenen salon etkinliÄŸiyle kutlandÄ±. Öte yandan geçtiÄŸimiz yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden KHK ile ihraç edilen EÄŸitim Sen Üyesi KazÄ±m Ünlü, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

EÄŸitim Sen ElazÄ±ÄŸ Åžubesi tarafÄ±ndan düzenlenen salon etkinliÄŸinde konuÅŸan ElazÄ±ÄŸ EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Musa DoÄŸan, dinci ve piyasacÄ± eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. DoÄŸan, laik, bilimsel, kamusal, anadilde eÄŸitim mücadelesinden ve sendikalarÄ±na yönelik tüm baskÄ±lara raÄŸmen vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

ÜNLÜ, MEZARI BAÅžINDA ANILDI

FotoÄŸraf: Evrensel

Geçen yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaydeden EÄŸitim Sen Üyesi KazÄ±m Ünlü de, 5 Ekim Dünya ÖÄŸretmenler Günü dolayÄ±sÄ±yla ElazÄ±ÄŸ’daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Anmada konuÅŸan ElazÄ±ÄŸ EÄŸitimSen Bube BaÅŸkanÄ± DoÄŸan, KazÄ±m Ünlü’nün bir KHK cinayetiyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtilerek “Çok sevdiÄŸi mesleÄŸinden ve öÄŸrencilerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan hocamÄ±z bu süreçten olumsuz etkilenerek hayatÄ±nÄ± kaybetti” dedi.

YapÄ±-Yol Sen ElazÄ±ÄŸ Åžube BaÅŸkanÄ± Kenan Korkmaz da Ünlü’nün öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±f bilinciyle sendikal mücadele içinde emekçilerin çÄ±karlarÄ± için hep en önde mücadele ettiÄŸini belirterek “Onun mücadelesini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden hiç geri adÄ±m atmadan devam ettireceÄŸiz” dedi. (ElazÄ±ÄŸ/EVRENSEL)

5 Ekim DÃ¼nya Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼

Ä°hraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenin 5 Ekim DÃ¼nya Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼

Samsunâ€™da Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼â€™nÃ¼nde mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 15:26

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