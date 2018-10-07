Sur'da yÃ¼z binlerce aile evini terk etmek zorunda kaldÄ±

Sur'da Ã§atÄ±ÅŸmalÄ± ortam nedeniyle yerinden olan ailelerle ilgili yapÄ±lan alan araÅŸtÄ±rmasÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

DiyarbakÄ±r Barosu Çocuk HaklarÄ± Merkezi tarafÄ±ndan AB destekli olarak, 'Sur ilçesinde çatÄ±ÅŸmalÄ± ortamda yerinden edilen aileler ve yapÄ±lan alan araÅŸtÄ±rmasÄ±'nÄ±n sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±. 491 aileyle yapÄ±lan görüÅŸmelerde, yüzde 35,7'sinin evlerinin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yüzde 59,5'inin ise çatÄ±ÅŸma ortamÄ±ndan dolayÄ± temel ihtiyaçtan yoksun kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Avrupa BirliÄŸi'nin desteÄŸiyle DiyarbakÄ±r Barosu tarafÄ±ndan 'ÇatÄ±ÅŸmalÄ± ortam ve sonrasÄ±nda çocuk haklarÄ±nÄ±n desteklenmesi projesi' kapsamÄ±nda, 'Sur ilçesinde çatÄ±ÅŸmalÄ± ortamda yerinden edilen aileler ve yapÄ±lan alan araÅŸtÄ±rmasÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile alan çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Proje kapsamÄ±nda Sur ilçesinde yerinden olan 491 aile ile avukat ve psikologlarÄ±n eÅŸliÄŸinde yapÄ±lan görüÅŸmelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± rapor, STK temsilcilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile açÄ±klandÄ±.

'100 BÄ°NLERCE Ä°NSAN EVÄ°NÄ° TERK ETMEK ZORUNDA KALDI'

ToplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Baro BaÅŸkanÄ± Ahmet Özmen, 100 binlerce insanÄ±n evini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Özmen, "2013-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Türkiye'nin tüm toplumsal kesimlerinde büyük bir beklenti ve umut yaratan Kürt meselesinin barÄ±ÅŸçÄ±l ve demokratik yol yöntemlere çözümünü hedefleyen çözüm süreci olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir süreç yaÅŸandÄ±. Özellikle Kürt toplumu, bu meseleyi barÄ±ÅŸçÄ±l yöntemlerle nihai çözüme kavuÅŸturacak olan bu süreci çok ciddi bir ÅŸekilde destekledi. Ancak, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasÄ±nda ne yazÄ±k ki tekrar çatÄ±ÅŸmalÄ± ortama geri dönüldü. Sur, Yüksekova, Ä°dil, Cizre, Silopi gibi birçok kentimiz yerle bir oldu, yaÅŸanamaz hale geldi. Oralarda yaÅŸayan 100 binlerce insanÄ±mÄ±zÄ± evlerini terk ederek, baÅŸka yerlere göç etmek zorunda kaldÄ±" dedi.

'AÄ°LELER Ä°ÇÄ°N ÇOK ÅžEY YAPMAMIZ GEREKÄ°YOR'

FotoÄŸraf: Ahmet Ün-Burak Emek/DHA



Baro BaÅŸkanÄ± Özmen "2 AralÄ±k 2015 tarihinden sonra Baro BaÅŸkanÄ± Tahir Elçi'nin katledilmesinden 4 gün sonra Sur ilçesinde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. 6 mahalleyi kapsayan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± halen devam ediyor. ÇatÄ±ÅŸmalÄ± ortamda 30 bin dolayÄ±nda insanÄ±mÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±. SavaÅŸlarÄ±n en büyük maÄŸdurlarÄ± her zaman kadÄ±n ve çocuklar oldu. Bu çatÄ±ÅŸmalÄ± ortam devam ederken, Çocuk HaklarÄ± Merkezimiz, Sur'da yaÅŸanan çocuk haklarÄ± ihlalleri alanÄ±nda bir proje geliÅŸtirdi. Proje kapsamÄ±nda Çocuk HaklarÄ±nÄ±n Desteklenmesi isimli proje, Avrupa BirliÄŸi'nin desteÄŸiyle DiyarbakÄ±r Barosu tarafÄ±ndan 1,5 yÄ±la aÅŸkÄ±ndÄ±r yürütülmektedir. Bu çalÄ±ÅŸmada, Sur ilçesindeki çatÄ±ÅŸmalarda çocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hak ihlalleri, hem de göç ettikten sonra karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ± hak ihlalleri tespit edildi. Bu hak ihlalleri kapsamÄ±nda bir alan araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Sur'dan göçen 491 aile ile görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±. Sonuçlar, Sur'da ayrÄ±lmak zorunda kalan ailelerin çocuklarÄ± için yapÄ±lacak çok ÅŸeyin olduÄŸunu gösteriyor. EÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve barÄ±nma haklarÄ± alanÄ±nda yapmamÄ±z gereken birçok sorumluluÄŸumuzun olduÄŸunu bu çalÄ±ÅŸma ortaya koydu" diye konuÅŸtu.

'AÄ°LELERÄ°N YÜZDE 76'SI ÇATIÅžMALI ORTAMDA BULUNDU'

FotoÄŸraf: Ahmet Ün-Burak Emek



ÇatÄ±ÅŸmalÄ± ortam ve sonrasÄ±nda çocuk haklarÄ±nÄ±n desteklenmesi projesini yürüten Prof. Dr. Melek Göregenli de görüÅŸülen bu ailelerin yüzde 76'sÄ±nÄ±n çatÄ±ÅŸmalÄ± ortamda bulunduÄŸunu söyledi. Prof. Dr. Göregenli, araÅŸtÄ±rmaya katÄ±lanlarÄ±n yüzde 35,7'sinin evlerinin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yüzde 59,5'inin çatÄ±ÅŸmalÄ± ortam nedeniyle temel ihtiyaçtan yoksun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 15:21

www.evrensel.net