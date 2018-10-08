Esad: Mutabakat geÃ§ici, Ä°dlib bize dÃ¶necek

Esad, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda varÄ±lan Ä°dlib mutabakatÄ±nÄ± 'geÃ§ici bir Ã¶nlem' olarak niteledi, 'Ä°dlib, Suriye devletine dÃ¶necek' dedi.

Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, Türkiye ve Rusya arasÄ±nda varÄ±lan Ä°dlib mutabakatÄ±nÄ± “geçici bir önlem” olarak tanÄ±mladÄ± ve silahlÄ± muhaliflerin elinde kalan en önemli bölge olan Ä°dlib’in Åžam yönetimine geçeceÄŸini söyledi.

Suriye devlet haber ajansÄ± SANA, BeÅŸar Esad’Ä±n Baas Partisi’nin merkez yürütme komitesi toplantÄ±sÄ±nda, “Mutabakat, devletin kan gölünü durdurmak da dahil olmak üzere cephede pek çok kazanÄ±m elde etmesini saÄŸlayan geçici bir önlem” dediÄŸini aktardÄ±.Esad toplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±nÄ±, “Ä°dlib ve teröristlerin kontrolü altÄ±nda olan diÄŸer Suriye topraklarÄ± da Suriye devletine dönecek” ÅŸeklinde sürdürdü.

VERÄ°LEN SÜRE 15 EKÄ°M

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin 17 Eylül’de Suriye’nin Ä°dlib kentinde hükümet ile cihatçÄ± muhalif örgütlerin elindeki kesimler arasÄ±nda silahtan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir bölge kurulmasÄ±na karar vermiÅŸti.

BBC’nin haberine göre, Suriye’deki cihatçÄ± gruplar, aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± Ä°dlib’deki silahtan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden çekmeyi günler içinde tamamlamayÄ± beklediklerini ileri sürüyor.

Mutabakata göre, 15 Ekim tarihine kadar Ä°dlib’de silahlÄ± cihatçÄ± örgütler ile Suriye ordusu arasÄ±ndaki temas hattÄ±nda 15-20 kilometre geniÅŸliÄŸinde silahtan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir bölge kurulacak. 10 Ekim tarihine kadar tüm silahlÄ± cihatçÄ± örgütlerin ellerindeki füze sistemleri, top ve tank gibi aÄŸÄ±r silahlarÄ± bölgeden çekmeleri planlanÄ±yor. Türk ve Rus ordusuna baÄŸlÄ± birliklerin, silahtan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgede devriye gezmeleri de üzerinde anlaÅŸmaya varÄ±lan bir diÄŸer noktaydÄ±. Bu anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ä°dlib’e bir süredir beklenen askeri operasyonun ÅŸu aÅŸamada yapÄ±lmasÄ±ndan vazgeçildiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

AA: GERÄ° ÇEKÄ°LME HIZLANDIRILDI

Ä°dlib’deki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine göre de, cihatçÄ±lar dün gece, cephe hattÄ±nÄ± oluÅŸturan alanda aÄŸÄ±r silahlarÄ± çekme iÅŸlemine hÄ±z verdi. Türkiye yönetimi destekli cihatçÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) baÄŸlÄ± gruplarÄ±n yanÄ± sÄ±ra diÄŸer silahlÄ± gruplarÄ±n da, Suriye yönetimi ile cephe hattÄ± durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampalarÄ± ve orta menzilli isabet edebilme imkanÄ±na sahip füze rampalarÄ±nÄ±n büyük bir bölümünü çektiÄŸi açÄ±klandÄ±. AA’ya bilgi veren kaynaklar ve süreci koordine eden Türkiyeli yetkililer, silahsÄ±zlanma hattÄ±nda aÄŸÄ±r silahlarÄ±n çekilmesi sürecinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DiÄŸer taraftan Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, Soçi mutabakatÄ± kapsamÄ±nda baÅŸlatacaÄŸÄ± devriyeler için aÄŸÄ±r silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lan bölgeye çeÅŸitli silah ve zÄ±rhlÄ± araçlar sevketti.

RUSYA: SINIRLAR BELÄ°RLENDÄ°

Öte yandan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey VerÅŸinin, Türkiye ile Rusya’nÄ±n Ä°dlib’de oluÅŸturulmasÄ± üzerinde anlaÅŸÄ±lan “silahsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge”nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± belirlediÄŸini söyledi.

Sputnik’e konuÅŸan VerÅŸinin “SilahsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgenin sÄ±nÄ±rlarÄ± belirlendi. Türkiye ile Rusya ordularÄ± arasÄ±nda çok iyi temaslar, iÅŸbirliÄŸi ve baÄŸlantÄ± saÄŸlandÄ±. Ä°ki ordunun temsilcileri mutabakatÄ±n ardÄ±ndan birçok kez bir araya geldi” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 14:49

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