AA: Ä°dlibâ€™de silahlarÄ± Ã§ekme iÅŸlemi bugÃ¼n tamamlanÄ±yor

Anadolu AjansÄ±, Suriyeli cihatÃ§Ä± gruplarÄ±n Ä°dlibâ€™deki cephe hattÄ±ndan aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± Ã§ektikleri ve iÅŸlemin bugÃ¼n tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Türkiye ile Rusya yönetimleri arasÄ±nda Soçi’de saÄŸlanan mutabakat çerçevesinde, Suriyeli cihatçÄ± gruplarÄ±n Ä°dlib’deki cephe hattÄ±ndan aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± çekme iÅŸleminin bugün tamamlayacaÄŸÄ± ileri sürüldü.

Anadolu ajansÄ±, Ä°dlib'deki cihatçÄ±larÄ±n Türkiye-Rusya mutabakatÄ± çerçevesinde, aÄŸÄ±r silahlarÄ± cephe hattÄ±ndan çekme iÅŸlemini bugün tamamlayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. (8 Ekim) Ajans ayrÄ±ca, havan, top, Grad rampalarÄ± ve orta menzilli isabet edebilme imkanÄ±na sahip füze rampalarÄ±nÄ±n büyük bir bölümünü çekildiÄŸini söyledi.

Türkiye destekli cihatçÄ± gruplardan oluÅŸan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileÅŸenlerinden Suriye Ulusal ÖzgürleÅŸtirme Cephesi’nin Sözcüsü Naci Mustafa 7 Ekim tarihinde AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°dlib’deki cephe hattÄ±ndan aÄŸÄ±r silahlarÄ± çÄ±karmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Mustafa, “Soçi mutabakatÄ± doÄŸrultusunda Ä°dlib’deki hatta aÄŸÄ±r silahlarÄ±n çekilmesi baÅŸladÄ±.” dedi.

Mutabakat, 15 Ekim’e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsÄ±zlanma bölgesi oluÅŸturulmasÄ±nÄ±, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 11:41

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