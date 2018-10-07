AA: Ä°dlibâ€™de aÄŸÄ±r silahlar cephe hattÄ±ndan Ã§ekiliyor

Anadolu AjansÄ±'nda Suriyeli cihatÃ§Ä± gruplarÄ±n Ä°dlibâ€™deki cephe hattÄ±ndan aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± Ã§ektikleri ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Türkiye ile Rusya yönetimleri arasÄ±nda Soçi’de saÄŸlanan mutabakat çerçevesinde, Suriyeli cihatçÄ± gruplarÄ±n Ä°dlib’deki cephe hattÄ±ndan aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± çektikleri ileri sürüldü.

Türkiye destekli cihatçÄ± gruplardan oluÅŸan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileÅŸenlerinden Suriye Ulusal ÖzgürleÅŸtirme Cephesi’nin Sözcüsü Naci Mustafa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, askeri muhaliflerin Ä°dlib’deki cephe hattÄ±ndan aÄŸÄ±r silahlarÄ± çÄ±karmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mustafa, “Soçi mutabakatÄ± doÄŸrultusunda Ä°dlib’deki hatta aÄŸÄ±r silahlarÄ±n çekilmesi baÅŸladÄ±.” dedi.

Mutabakat, 15 Ekim’e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsÄ±zlanma bölgesi oluÅŸturulmasÄ±nÄ±, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 15:11

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