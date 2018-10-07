Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Pyongyangâ€™ta Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Lideri Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Singapur Zirvesi’nde varÄ±lan anlaÅŸmalar üezerinde ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti. Ziyaretinin iyi geçtiÄŸini belirten Pompeo, Pyongyang ziyaretini tamamladÄ±ktan sonra Güney Kore’nin baÅŸkenti Seul’a geçti.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, önceki gün Tokyo’da Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸ, diÄŸer yetkililerle görüÅŸmüÅŸtü. Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Pompeo ve Abe’nin, Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçene kadar BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± gerektiÄŸi konusunda hemfikir olduklarÄ± belirtilmiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Kim, 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelmiÅŸ, zirvenin ardÄ±ndan iki lider Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasÄ±ndaki diplomasi havasÄ± bozulmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, ABD tarafÄ±, Kuzey Kore’yi nükleer programÄ±ndan vazgeçmemekle suçlamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 15:03

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