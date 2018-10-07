Maden iÅŸÃ§ilerinin kuledeki eyleminde 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n

BartÄ±n'da Ã¶zel maden tarafÄ±ndan iÅŸten atÄ±lan 2 iÅŸÃ§inin, talepleri iÃ§in asansÃ¶r kulesinde baÅŸlattÄ±klarÄ± eylemleri 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesinde, özel maden tarafÄ±ndan iÅŸten atÄ±lan 2 iÅŸçi, asansör kulesinde cuma günü baÅŸlattÄ±klarÄ± eylemlerini 3'üncü günde de sürdürüyor.

Amasra'da faaliyet gösteren özel maden ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸan 170'i sendikalÄ± 205 iÅŸçi, 'ekonomik kriz' gerekçesiyle 22 Eylül'de iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ücretlerini, bayram ikramiyelerini ve kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ± alamayan iÅŸçiler 5 Eylülde maden ocaÄŸÄ±nda eyleme baÅŸladÄ±.

Ä°ÅŸçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, ÅŸirkete ait 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çÄ±karak, eylem baÅŸlattÄ±. Asansörün 50 metre yüksekliÄŸinde duran iÅŸçiler, aÅŸaÄŸÄ±daki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n uzattÄ±klarÄ± iple yiyecek ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor. Dün gece soÄŸuktan üÅŸüyen iÅŸçilere uyku tulumu da verildi.

Kulenin dibinde 100 iÅŸçi, eylem yapan arkadaÅŸlarÄ±na destek verirken, çevik kuvvet ekibi, 112 Acil Servis ekipleri ile Amasra Belediyesi'ne baÄŸlÄ± itfaiye ekibi de hazÄ±r bekletiliyor.



FotoÄŸraf: DHA



Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Amasra Åžube BaÅŸkanÄ± Ertan Kaya, "YukarÄ±da bekleyen 2 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±za aÅŸaÄŸÄ±da yine iÅŸte çÄ±karÄ±lan 100 iÅŸçimiz destek veriyor. AyrÄ±ca halen ÅŸu anda ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan iÅŸten çÄ±karÄ±lmayan 100'den fazla iÅŸçimiz var. Onlar da 2,5 aydÄ±r maaÅŸ alamÄ±yor." diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan madenciler, 50 metre yÃ¼kseklikte eylem yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 15:04

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