Gazzeâ€™de iÅŸsizlik protestosu

Gazze'de 'iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ±n artmasÄ± ve iÅŸ fÄ±rsatÄ± bulunmamasÄ±' protesto edildi.

Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi’nin çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine Gazze’deki Meçhul Asker MeydanÄ±’nda toplanan onlarca Filistinli, iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ± protesto için ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nÄ±n önüne yürüdü. Ä°ÅŸsizlik ve yoksulluk oranlarÄ±nÄ±n yükseliÅŸine tepki gösteren Filistinliler, ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak üzere resmi kurumlara üniversite mezunu iÅŸsizlere iÅŸ fÄ±rsatÄ± saÄŸlamalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Dünya BankasÄ±’nÄ±n geçen ay açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rapora göre, Gazze’de iki kiÅŸiden biri yoksul ve iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 70’i aÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Ä°srail, 2 milyona yakÄ±n kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi’ne 2006’dan bu yana karadan, havadan ve denizden abluka uyguluyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 14:54

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