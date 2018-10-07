â€˜SarhoÅŸ kuÅŸlarâ€™ bir kasabayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±

ABD'de bir kasabada 'aÅŸÄ±rÄ± olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ meyveleri yiyerek sarhoÅŸmuÅŸ gibi davranan' kuÅŸlarÄ±n tuhaf davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan ÅŸikÃ¢yetÃ§i olundu.

ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Gilbert kasabasÄ± sakinlerinin “aÅŸÄ±rÄ± olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ meyveleri yiyerek sarhoÅŸmuÅŸ gibi davranan” kuÅŸlarÄ±n tuhaf davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan ÅŸikâyet ettiÄŸi öÄŸrenildi.

NPR radyosunun haberinde, kuÅŸlarÄ±n binalarÄ±n pencerelerine çarptÄ±klarÄ±, arabalarÄ±n üzerine geldikleri ve tuhaf davranÄ±ÅŸlar sergiledikleri belirtildi. Yerli halktan çok sayÄ±da ÅŸikayet alan yerel polis ÅŸefi Ty Techar, konuyla ilgili bir açÄ±klama yaptÄ±. Radyoya konuÅŸan Techar, “Bölgemizde yetiÅŸen bazÄ± meyve türleri, erken gelen donlardan dolayÄ± normalden daha erken fermente olmaya baÅŸladÄ± ve bu durum, fermantasyon sürecini hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Bu meyveleri yiyen bazÄ± kuÅŸlarÄ±n sarhoÅŸ gibi davrandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±.

Haberde ayrÄ±ca kuÅŸlarÄ±n hareketlerin iyi koordine edemedikleri ve hatta bazen belli bir yönde ilerlemekten aciz olduklarÄ± kaydedildi.

Techar, birçok göçmen kuÅŸun hala güneye gitmediÄŸini ve bu nedenle bölgedeki kuÅŸ sayÄ±sÄ±nÄ±n geçen yÄ±llara göre daha fazla olduÄŸunu ifade etti. AçÄ±klamada acil servisleri çaÄŸÄ±rmak için bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±, kuÅŸlarÄ±n kÄ±sa bir süre sonra “ayÄ±lacaklarÄ±” vurgulandÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 14:49

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