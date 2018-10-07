Ä°talyaâ€™da ev hapsine alÄ±nan belediye baÅŸkanÄ±na destek

Ä°talya'da mÃ¼ltecilere yardÄ±m ettiÄŸi gerekÃ§esiyle ev hapsine alÄ±nan Riace Belediye BaÅŸkanÄ± Lucano iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 4 bin kiÅŸi yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Mültecilere yardÄ±m ettiÄŸi gerekçesiyle ev hapsine alÄ±nan Ä°talya’nÄ±n Riace Belediye BaÅŸkanÄ± Domenico Lucano’ya destek gösterisi düzenlendi

AA’nÄ±n Ä°talyan ANSA ajansÄ±ndan aktardÄ±ÄŸÄ± haberine göre, gösteriye yaklaÅŸÄ±k 4 bin Ä°talyan ve mülteci katÄ±ldÄ±.

Ülkenin güneyindeki Reggio Calabria kentine baÄŸlÄ± Riace ilçesinde düzenlenen gösteride “Lucano, mükemmel bir entegrasyon modelini durdurmak için tutuklandÄ±” ve “Dünya ona hayran, Ä°talya ise onu tutukluyor” yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±yan grup, Lucano’ya özgürlük sloganlarÄ± attÄ±.

PENCEREDEN SELAMLADI

Riace sokaklarÄ±nda yürüyen göstericiler, Lucano’nun evine ulaÅŸtÄ±. Bunun üzerine pencereye çÄ±kan Lucano, göstericileri selamladÄ±. “Göçe kolaylÄ±k saÄŸlamak ve çöp toplama hizmetiyle ilgili yasa dÄ±ÅŸÄ± eylemlerde bulunmakla” suçlanan Lucano, geçtiÄŸimiz salÄ± maliye polisi tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸ ve ev hapsine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°talya’da göçmenleri koruyan ve entegrasyonlarÄ±nÄ± saÄŸlayan belediye olarak dikkati çeken Riace, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ görüÅŸlü hükümetin göçmen karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ±nÄ±n tersine aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla, birçok kesim tarafÄ±ndan “örnek belediye” olarak gösteriliyor. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salvini hakkÄ±nda da Ä°talya Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait Diciotti gemisinin kurtardÄ±ÄŸÄ± mültecilere 10 gün boyunca karaya çÄ±kma izni vermediÄŸi gerekçesiyle “adam kaçÄ±rma” suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 14:45

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