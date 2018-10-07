HaftanÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ davalarÄ±

Bu hafta, birÃ§ok gazeteci, basÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ve akademisyenin duruÅŸmalarÄ± gÃ¶rÃ¼lecek.

Bu hafta, birçok gazeteci, basÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ± ve akademisyenin duruÅŸmalarÄ± görülecek. HaftanÄ±n ifade özgürlüÄŸü ve gazetecilik davalarÄ± ÅŸöyle:

8 EKÄ°M, PAZARTESÄ°

‘BarÄ±ÅŸ akademisyenleri’ Seval Gülen, Zeynep KadirbeyoÄŸlu, Oya Köymen, ve Meltem Toksöz’ün ‘Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z’ baÅŸlÄ±klÄ± bildiriyi imzaladÄ±klarÄ± gerekçesiyle ‘terör örgütü propagandasÄ± yapmak’ suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davalarÄ±n duruÅŸmalarÄ± Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Seval Gülen’in duruÅŸmasÄ±nÄ±n saat 09:30’da, Zeynep KadirbeyoÄŸlu’nun 09:45’te, Oya Köymen’in 10:00’da ve Meltem Toksöz’ün ise 10:15’te baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

9 EKÄ°M, SALI

KapatÄ±lan Özgür Gündem editör ve yöneticileri Eren Keskin, Reyhan Çapan, Filiz Koçali, AyÅŸe Berktay, Nuray ÖzdoÄŸan, Celalettin Can, AyÅŸe Batumlu ve Reyhan HacÄ±oÄŸlu’nun ‘suç iÅŸlemeye alenen tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘terör örgütü propagandasÄ±’ suçlamalarÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 09:30’da Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

‘Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z’ baÅŸlÄ±klÄ± bildiriyi imzaladÄ±klarÄ± için ‘terör propagandasÄ± yapmak’ ile suçlanan ‘barÄ±ÅŸ akademisyenleri’ Esra Mungan, Meral CamcÄ±, Muzaffer Kaya ve KÄ±vanç Ersoy’un duruÅŸmasÄ± saat 10:00’da Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Gazeteci NazlÄ± IlÄ±cak’Ä±n ‘gizli kalmasÄ± gereken bilgileri casusluk amacÄ±yla açÄ±klama’ suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± saat 10:30’da Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

KapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesinin, gazete ile dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ‘Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi’ kampanyasÄ±na katÄ±lan Erol ÖnderoÄŸlu, Åžebnem Korur FincancÄ± ve Ahmet Nesin’in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 11:00’da Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Eski Zaman gazetesi Konya temsilcisi Åžirin KabakçÄ±’nÄ±n ‘terör örgütü üyeliÄŸi’ iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 11:30’da Ä°stanbul 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

10 EKÄ°M, ÇARÅžAMBA

Özgür Gündem ana davasÄ± olarak bilinen Filiz Koçali, AslÄ± ErdoÄŸan, Necmiye Alpay, RagÄ±p Zarakolu, Zana Bilir Kaya, Ä°nan KÄ±zÄ±lkaya, Eren Keskin, Kemal SancÄ±lÄ± ve Bilge Aykut’un yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 09:45’te Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Özgür Gündem editörleri, yazarlarÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± Faruk Eren, ErtuÄŸrul MavioÄŸlu, Ä°hsan Çaralan, Fehim IÅŸÄ±k, Öncü Akgül, Celalettin Can, Hüseyin Akyol, Ömer AÄŸÄ±n, Veysel Kemer, DilÅŸah Karakaya ve Yüksel OÄŸuz’un ‘silahlÄ± terör örgütü propagandasÄ± yapmak’ iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 11:10’da Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Tutuklu Mezopotamya AjansÄ± (MA) muhabiri Seda TaÅŸkÄ±n’Ä±n ‘terör örgütü üyeliÄŸi’ ve ‘terör örgütü propagandasÄ± yapmak’ suçlamalarÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± MuÅŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Enis BerberoÄŸlu’nun ‘terör örgütüne üye olmadan yardÄ±m etmek’ suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

12 EKÄ°M, CUMA

Özgür Toplum Dergisi daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±sÄ± Mevlüt Gür’ün ‘terör örgütü üyeliÄŸi’ suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Adana 12. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 14:50

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