Kanser ve hepatit tedavisi için ‘Altın Yumurtlayan’ tavuk geliştirildi

Japon bilim insanları, kanser ve hepatit gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan ve değerleri milyonlarca pound olan “altın yumurtlayan” tavuklar geliştirdiler.

“Altın yumurtalar” çalışması, Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (AIST) bünyesindeki Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nde yürütüldü.

Bilim insanları, düşük maliyetle büyük miktarda pahalı bir antikor (interferon beta) proteinini içeren yumurtalar üreten tavuklar geliştirmek için yeni genom düzenleme teknolojisini kullandılar. Öncelikle, yavru horoz embriyolarından sperme dönüşebilen hücreleri toplayan bilim insanları, bu hücrelere insan interferon beta proteinini üreten genleri eklediler. Yavru horozların embriyolarına dönüşen bu hücreler yabani tavuklarla çiftleştirildi.

Bilim insanları, dişi yavrulardan, yumurta sarısının etrafında bulunan doğal bir antiviral protein olan insan interferon betasını yüksek miktarda içeren yumurtalar elde edebildiklerini keşfettiler.

Tek bir yumurtadaki protein miktarı 30 ila 60 miligram arasında değişiyor, ki bu da her yumurtanın 408 bin pound (60 milyon yen) ile 2 milyon pound (300 milyon yen) arasında bir değere sahip olduğu anlamına geliyor.

INTERFERON BETA NEDİR?

İnsan interferon beta, genellikle kanser ve hepatit gibi hastalıklar için tedavi ajanı olarak kullanılan yüksek fiyatlı, doğal bir antiviral proteindir. Şu an bilim insanları, Japon reaktif üreticisi Cosmo Bio ile birlikte, tavuk bazlı proteinin potansiyel ticari üretimi için iş birliği yapıyorlar. Cosmo Bio, gelecek yılın başından itibaren kendi tavukları tarafından üretilen proteinleri, araştırma amaçlı kullanılmak üzere satmayı planlıyor.

Cosmo Bio’dan Mika Kitahara, Telegraph’a verdiği demeçte, “İnterferon beta proteini için yaklaşık 20 tavuğa sahibiz” dedi ve ekledi: “Tavuklarımız aynı normal tavuklar gibi sürekli olarak yumurta üretiyor.” Bu tekniğin faydalarını vurgulayan Kitahara şunları söyledi: “Bu tavuklar sürekli yumurta üretebilir, bu nedenle biz de büyük miktarda ve stabil rekombinant proteinler elde edebiliriz. Ayrıca, bu sistem tavukları öldürmeyi gerektirmiyor.”

telegraph.com’dan çeviren Berkay Günay