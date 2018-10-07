Af yasasÄ± Ã§Ä±karsa Ã–zge Kandemirâ€™in katili hapis yatmayacak

Hafriyat kamyonunun Ã§arpmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ã–zge Kandemir'in ailesi, Kandemirâ€™in 2. Ã¶lÃ¼m yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼de mezarÄ± baÅŸÄ±ndaydÄ±.

Ä°stanbul 'da hafriyat kamyonunun çarpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Özge Kandemir'in ailesi yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla MHP tarafÄ±ndan verilen afyasasÄ± tasarÄ±sÄ±na “Bizim katillerimizi affetmek istiyorlar” diyerek tepki gösterdi. CezasÄ±zlÄ±k nedeniyle Ä°stanbul'da hafriyat kamyonlarÄ±nÄ±n durmadan can aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen aile “Biz affetmiyoruz” dedi.

AydÄ±n YanÄ±k kontrolündeki hafriyat kamyonunun çarpmasÄ± sonucu 7 Ekim 2016'da hayatÄ±nÄ± kaybeden Kayseri Erciyes Üniversitesi Endüstri MühendisliÄŸi 3. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Özge Kandemir'in ailesi, Kandemir’in 2. ölüm yÄ±l dönümüde mezarÄ± baÅŸÄ±ndaydÄ±. Ölüm yÄ±l dönümü vesilesiyle MHP’nin önerdiÄŸi af yasasÄ± tasarÄ±sÄ±na ve cezasÄ±zlÄ±ÄŸa tepki gösteren aile, iki yÄ±lda hafriyat kamyonlarÄ±, beton mikserleri nedeniyle 59 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Aile 'AteÅŸ düÅŸtüÄŸü yeri yakÄ±yor, giden canlar onlardan deÄŸil. Biz Affetmiyoruz. Afferdersek, biliyoruz ki yeni canlar yaÅŸamdan koparÄ±lacak” dedi.

FERYADIMIZ AYNI ZAMANDA CEZASIZLIÄžA

Kandemir'in ailesi “Adli kontrol” ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lan ve adli kontrole de uymadÄ±ÄŸÄ± halde tutuklanmayan YanÄ±k'Ä±n MHP'nin af teklifinin yasalaÅŸmasÄ± halinde hiç hapis yatmayacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. 'Özgemizi bizden koparan sadece O katil deÄŸil, cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ±nÄ± sürdüren bu sistem aynÄ± zamanda' diyen aile “Çünkü bir yaptÄ±rÄ±mÄ± olmayÄ±nca genç, yaÅŸlÄ±, çocuk hafriyat kamyonlarÄ± tarafÄ±ndan yaÅŸamdan koparÄ±lmaya devam ediyor” ifadelerini kullandÄ±.

“FeryatlarÄ±nÄ±n yeni Özgeler olmasÄ±n, yeni yeni annelerin canÄ± yanmasÄ±n” diye olduÄŸunu söyleyen aile “Åžimdi bir de MHP'nin verdiÄŸi bir yasa teklifi var Meclis'te. Sanki canÄ± yanan onlarmÄ±ÅŸ gibi” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 14:17

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