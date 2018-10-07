10 Ekim KatliamÄ±'nda kaybedilen 103 can, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler, katliamÄ±n 3. yÄ±lÄ±nda mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

103 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ankara Katliam'Ä±nÄ±n üzerinden 3 yÄ±l geçti. Katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler, Ankara’da mezarÄ± bulunan, Korkmaz Tedik, Ä°dil Güneyi, Uygar CoÅŸgun, Sevgi Öztekin ve Ali KitapçÄ± nezdinde 103 canÄ± andÄ±. Mezar baÅŸÄ±nda yapÄ±lan konuÅŸmalarda katliam günü ve yargÄ±lama sürecinde yaÅŸanan skandallara dikkat çekilerek, kamu görevlilerinin mahkemeye çÄ±karÄ±lmamasÄ±na tepki gösterildi. KonuÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybeden ‘barÄ±ÅŸ elçileri’nin barÄ±ÅŸ düÅŸünü gerçekleÅŸtirmek için mücadeleye devam edecekleri vurgulandÄ±.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler, katliamÄ±n 3. yÄ±lÄ±nda mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ± T19 MeydanÄ±nda toplanan Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Korkmaz Tedik, Ä°dil Güneyi, Uygar CoÅŸgun, Sevgi Öztekin ve Ali KitapçÄ±'nÄ±n mezarlarÄ±nÄ± ziyaret etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘Ä°NSANLIÄžA KARÅžI Ä°ÅžLENMÄ°Åž SUÇTUR’

Ziyaretlere baÅŸlamadan evvel kurumlar adÄ±na ortak açÄ±klamayÄ± okuyan KESK Ankara Dönem Sözcüsü Devrim Kahraman, 7 Haziran sonrasÄ± ülkede yaÅŸanan baskÄ± ve ÅŸiddet ortamÄ±ndan kaygÄ± duyan demokrasi güçlerinin barÄ±ÅŸ talebinde Ä±srar ettiÄŸini, bu nedenle aydÄ±nlÄ±ktan korkanlarÄ±n 10 Ekim günü katliam gerçekleÅŸtirdiÄŸini anlattÄ±. Kahraman katliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gün, yaralÄ±lara müdahale etmek isteyenlere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± ve dava sürecinde ihmali olan hiç bir kamu görevlisinin mahkemeye çÄ±karÄ±lmamasÄ±nÄ± da asla unutmayacaklarÄ±nÄ± söyledi. Kahraman “10 Ekim insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bir suçtur bu katliamÄ± unutturmayacaÄŸÄ±z” dedi.

‘ONLARIN DÜÅžLERÄ°NÄ° GERÇEK YAPACAÄžIZ’

BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k SendikasÄ± (BTS) KadÄ±n Sekreteri Ä°dil Güneyi’nin mezarÄ± baÅŸÄ±nda konuÅŸan BTS Genel BaÅŸkanÄ± Hasan BektaÅŸ, Güneyi’nin çevresine enerji saçan bir yapÄ±sÄ± olduÄŸundan bahsetti. Güneyi’nin 10 Ekim barÄ±ÅŸ mitingine giderken sosyal medyadan “GözyaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n rengi aynÄ±dÄ±r. 10 Ekim’de AnkaradayÄ±z"diye yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan BektaÅŸ, “Biz 10 Ekim’e hazÄ±rlÄ±k yaparken karanlÄ±k güçler de baÅŸka bir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n peÅŸindeydi. YapÄ±lacaÄŸÄ± bilinen bir katliam. IÅžÄ°D’in geliÅŸmesine katkÄ± sunan, öfkeli çocuklar olarak gören, karanlÄ±k örgütün bu topraklarda yeÅŸermesine olanak tanÄ±yan siyasi iktidardÄ±r. Birkaç pi yonun yargÄ±lanmasÄ± ile bu iÅŸ bitmeyecek. Sorumlular hesap verecek. Biz 10 Ekim’de yere düÅŸenler tekrar kalkÄ±p yola devam edenler bu ülkeye barÄ±ÅŸ getireceÄŸiz OnlarÄ±n yarÄ±m kalan düÅŸlerini muhakkak uyerine getireceÄŸiz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

BÄ°R KOMÜNÄ°ST OLARAK YAÅžADI

Emek Partisi GYK Üyesi Korkmaz Tedik’in mazerÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lan konuÅŸmada ise, Tedik’in mücadelesinin iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesinde yaÅŸayacaÄŸÄ± sözü verildi. Mazar baÅŸÄ±nda konuÅŸan emek GençliÄŸi Üyesi Ekin YoldaÅŸ KalÄ±, Korkmaz Tedik’in bir komünist olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mücadelenin en çetin zamanlarÄ±nda bile en önde durmak tan kaçÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±. KalÄ± “Bugün Korkmaz YoldaÅŸtan geriye kalan yas ve matem deÄŸildir. Kormkmaz YoldaÅŸ, bir kez ölür ama bir komünist can vererek ölmez. Partisinin, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesinde ölümsüzleÅŸmiÅŸtir. Biz gençler partimizin mücadelesinde devrim ve sosyalizm mücadelesinde Korkmaz yoldaÅŸÄ± yaÅŸatmaya devam edecÄŸiz” dedi.

‘BARIÅž MÜCADELESÄ° SEL OLUP AKACAK’

Emek Partisi Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Aslan ise, 10 Ekim günü barÄ±ÅŸ talebinde bulunan 103 canÄ± ülkenin dört bir yanÄ±na gönderdiklerini söyledi. Aslan, “Ülkenin dört bir yanÄ±na gönderdiÄŸimiz barÄ±ÅŸ elçileri topraktan sel olup coÅŸarak çÄ±kacaklar ve barÄ±ÅŸ mücadelesi güçlü bir ÅŸekilde yeÅŸerecek” dedi. Aslan Korkmaz Tetik’in gençliÄŸi parasÄ±z, bilimsel, anadilde eÄŸitim mücadelesi içinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha sonra EMEK Oartisinin GYK üyesi içinde içinde sorumluluklarÄ± olduÄŸunu, iÅŸçi çalÄ±ÅŸmasÄ± içinde aldÄ±ÄŸÄ± görevlerle, gençliÄŸin mücadelesine katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Aslan, bundan sonra da Korkmaz Tedik’in iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesinde yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘HESAP VERDÄ°KLERÄ°NDE DEFNEDECEÄžÄ°Z’

BTS Üyesi Ali KitapçÄ±’nÄ±n mezarÄ± baÅŸÄ±nda ise Iraz Emel KitapçÄ± konuÅŸma yaptÄ±. 10 Ekim’in ardÄ±ndan devletin zulmünün büyüdüÄŸünü, katliamlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Gar önlerinde mahkeme salonlarÄ±nda ‘var olmaya’ devam edeceklerini söyleyen Emel KitapçÄ±, “ Ben Ali kitaçÄ±’yÄ± hala defnedemedim Ali KitapçÄ±’nÄ±n kanÄ± bedeni Gar MeydanÄ±nda duruyor. Ne zaman bu katliama yol açanlar hesap verecek biz yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± o zaman defnetmiÅŸ olacaÄŸÄ±z” dedi.

‘UYGAR’IN EVLADI ONUN MÜCADELESÄ°NÄ° TAMAMLAYACAK’

Avukat Uygar CoÅŸgun’un mezarÄ± baÅŸÄ±na ise oÄŸlunun getirdiÄŸi mavi çiçekler bÄ±rakÄ±ldÄ±. EÅŸi Mehtap Sakin CoÅŸgun yaptÄ±ÄŸÄ± konu ÅŸmada ÅŸöyle dedi: “Her yÄ±l buraya gelmeye devam edeceÄŸiz Bayramda doÄŸum gününde yÄ±lbaÅŸÄ±nda geliyoruz. Sarp (oÄŸlu) burada babasÄ±nÄ±n mezarÄ± baÅŸÄ±nda iki yaÅŸÄ±ndan beri burada. Mavi çiçekleri o getirdi. BabasÄ±nÄ±n mezarÄ± ile ilgileniyor. 10 Ekim de hayatÄ±nÄ± kaybeden Uygar CoÅŸkun’un mücadelesini bizim gücümüzün yetmediÄŸi yerde tamamalayacak bir evladÄ± var . Biz hayatÄ±mÄ±zÄ±n sonuna kadar bÄ±uraya gelmeye devam edeceÄŸiz. Sarp da babasÄ±nÄ± yoldaÅŸlarÄ±nÄ± ve babasÄ±nÄ± anmaya devam edecek”

GÖZYAÅžLARI Ä°ÇÄ°NDE ÅžARKI SÖYLENDÄ°

Sevgi Öztekin’in mezarÄ± anmanÄ±n son noktasÄ± oldu. Öztekin’in annesi annesinin gözyaÅŸlarÄ± içinde okuduÄŸu ÅŸiir ve söylediÄŸi ÅŸarkÄ± anmaya katÄ±lanlarÄ± da duygulandÄ±rdÄ±. Åžiirler eÅŸliÄŸinde Öztekin için de mücadele sözü verildi. (Ankara EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 14:11

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