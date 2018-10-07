Ãœniversiteye ait bina dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna Ã§evrildi

Bilim yuvasÄ± olmasÄ± gereken Ã¼niversitenin bir salonu dÃ¼ÄŸÃ¼n salonu yapÄ±ldÄ±. DahasÄ± buraya 'Cumhuriyet DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu' ismi verildi.

Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi'nin bir binasÄ± düÄŸün salonuna çevrildi. 'Cumhuriyet DüÄŸün Salonu' olarak deÄŸiÅŸtirilen yer, kiraya verilerek üniversite tarafÄ±ndan ek gelir olarak kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. SayÄ±ÅŸtay ise üniversite içerisindeki bir binanÄ±n 'DüÄŸün ve Balo Salonu' olarak iÅŸletmeye açÄ±lmasÄ±nÄ±n usülsüz olduÄŸunu belirtti.

Bilim yuvasÄ± olmasÄ± gereken üniversitenin bir salonu düÄŸün salonu yapÄ±ldÄ±. DahasÄ± buraya “Cumhuriyet DüÄŸün Salonu” ismi verildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'Ä±n haberine göre, internet sitesini yenileyerek, Atatürk'ün Kocatepe silüetini de çÄ±karan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir skandala daha imza atÄ±ldÄ±. Üniversite içindeki bir bina düÄŸün salonu olarak kiralandÄ±. Salona “Cumhuriyet DüÄŸün Salonu” adÄ± verildi. Hazine'nin üniversiteye tahsis ettiÄŸi diÄŸer mekanlar da Simit SarayÄ±, Moda Cafe ve Smundo Kafe'ye kiraya verildi. Simit SarayÄ±'ndan yÄ±llÄ±k 60 bin TL kira ve 250 bin TL demirbaÅŸ bedeli alÄ±nacak.

‘BU Ä°ÅžLEM USULSÜZ'

SayÄ±ÅŸtay, üniversite içerisinde bir binanÄ±n ‘DüÄŸün ve Balo Salonu' olarak iÅŸletmeye açÄ±lmasÄ±nÄ±n usulsüz olduÄŸunu bildirdi. Rektörlük ise “DüÄŸün ve Balo Salonu iÅŸletmesi, SaÄŸlÄ±k Kültür ve Spor Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. SayÄ±ÅŸtay raporuna göre Cumhuriyet Üniversitesi'ne Hazine tarafÄ±ndan tahsis edilen üç yer de, simitçi ve kafelere usulsüz biçimde kiraya verildi. Raporda, “Yürürlükteki mevzuata aykÄ±rÄ± olarak Hazine tarafÄ±ndan üniversiteye tahsis edilen taÅŸÄ±nmazlar, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve sosyal amaçlÄ± biçimde kiralanmasÄ± ve iÅŸletilmesi gerekirken, amaç dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r'' denildi.

SayÄ±ÅŸtay raporuna göre Simit SarayÄ± yÄ±llÄ±k 60 bin TL kira ve 250 bin TL demirbaÅŸ bedeli alÄ±narak kiraya verildi. Moda Kafe ise,18 yÄ±l 5 ay 5 gün süreyle alt kiracÄ±ya devredilip, yÄ±llÄ±k 72 bin TL kira ve 650 bin TL devir bedeli ile kiralandÄ±. Smundo Kafe, 24 bin TL yÄ±llÄ±k kira bedeliyle ve 15 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na verildi.

ATATÜRK'Ü KALDIRMIÅžTI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin internet sitesinde, 2016 yÄ±lÄ±na kadar, Atatürk ve Türkiye bayraÄŸÄ± bulunuyor, “Cumhuriyet'i seviyorum” yazÄ±sÄ± da yer alÄ±yordu. Prof. Dr. Alim YÄ±ldÄ±z'Ä±n rektör olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yenilenen sitede Atatürk ve Türk BayraÄŸÄ± ile “Cumhuriyet'i seviyorum” yazÄ±sÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tepkiler üzerine Atatürk'ün Kocatepe silüeti küçük bir ÅŸekilde güneÅŸ simgesinin içine konuldu. Ancak Cumhuriyet Üniversitesi, siteyi tekrar yenileyerek Atatürk ve Türk BayraÄŸÄ±'nÄ±, üniversitenin mobil sitesinden tamamen kaldÄ±rdÄ±, web sitesine ise görünmeyecek kadar küçük bir Atatürk silüeti koydu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 13:35

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