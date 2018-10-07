AtatÃ¼rk'e hakaret ettiÄŸi iddia edilen Ã¶ÄŸretmen adliyeye sevk edildi

Malatya'da bir Ã¶ÄŸretmen sosyal medya Ã¼zerinden AtatÃ¼rk'e hakaret ettiÄŸi iddiasÄ± ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SorgulamanÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

Malatya'da, sosyal medya hesabÄ±ndan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiÄŸi belirlenen ve Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'nce inceleme baÅŸlatÄ±lan öÄŸretmen, polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Murat K., emniyetteki sorgulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

Malatya Milli EÄŸitim Müdürü Ali TatlÄ±, 7 ekim günü kentte bir ilkokulda öÄŸretmenlik yapan Murat K. adlÄ± kiÅŸinin Atatürk ve Cumhuriyet'e sosyal medya üzerinden çeÅŸitli paylaÅŸÄ±mlarda bulunarak hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla ilgili ÅŸikayetin kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

TatlÄ±, ÅŸikayet üzerine inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Konuyla ilgili iki müfettiÅŸimiz görevlendirilmiÅŸ ve baÅŸlatÄ±lan inceleme sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

8 Ekim'de de polis ekipleri, ilkokul öÄŸretmeni Murat K.'yi gözaltÄ±na aldÄ±. Evinde arama yapÄ±lan Murat K., emniyetteki sorgulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. (DHA)

CHP'li Veli AÄŸbaba paylaÅŸtÄ±: Ä°lkokul Ã¶ÄŸretmeninden AtatÃ¼rk'e hakaret

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 16:21

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