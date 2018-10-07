AtatÃ¼rk'e hakaret eden Ã¶ÄŸretmene inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±

Malatya'da bir Ã¶ÄŸretmenin sosyal medya Ã¼zerinden Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Malatya Milli EÄŸitim Müdürü Ali TatlÄ± kentte bir ilkokulda öÄŸretmenlik yapan kiÅŸinin Atatürk ve Cumhuriyet'e sosyal medya üzerinden çeÅŸitli paylaÅŸÄ±mlarda bulunarak hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla ilgili ÅŸikayetin kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

TatlÄ±, ÅŸikayet üzerine hemen inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Konuyla ilgili iki müfettiÅŸimiz görevlendirilmiÅŸ ve baÅŸlatÄ±lan inceleme sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

CHP'li Veli AÄŸbaba paylaÅŸtÄ±: Ä°lkokul Ã¶ÄŸretmeninden AtatÃ¼rk'e hakaret

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 13:23

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