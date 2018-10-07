Stuttgart'ta Tayfun Korkut dÃ¶nemi sona erdi

Bundesliga kulÃ¼plerinden Stuttgart'ta teknik direktÃ¶r Tayfun Korkut'un gÃ¶revine son verildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Stuttgart'ta Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un görevine son verildi.

Alman kulübünden yapÄ±lan açÄ±klamada, dün oynanan Hannover 96 maçÄ± sonrasÄ±nda gerçekleÅŸtirilen yoÄŸun görüÅŸmeler sonucunda Tayfun Korkut ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Ilija Aracic ve Steven Cherundolo'nun görevine son verildiÄŸi ifade edildi.

AçÄ±klamada, bir sonraki duyuruya kadar Andreas Hinkel'in yanÄ± sÄ±ra Matthias Schiffers, Marco Langer ve Andreas Schumacher'in antrenmanlarda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda bulunacaÄŸÄ± kaydedildi.

AçÄ±klamada görüÅŸlerine yer verilen Stuttgart Kulübü BaÅŸkanÄ± Wolfgang Dietrich, bu kararÄ± zor aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, geçen sezon memnuniyet verici geliÅŸmeden sonra Tayfun Korkut'un bu sezon da olumlu geliÅŸmeyi sürdüreceÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ± ancak bunun baÅŸarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Dietrich, Stuttgart Kulübünün geleceÄŸinin her ÅŸeyin önünde olduÄŸunu vurgulayarak Tayfun Korkut'a gelecek için baÅŸarÄ±lar diledi.

Dün deplasmanda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Hannover 96'ya 3-1 yenilen Stuttgart, Tayfun Korkut yönetiminde bu sezon 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ± ve 5 puanla ligde son sÄ±rada yer aldÄ±.

Ocak ayÄ± sonunda Stuttgart'ta göreve getirilen Tayfun Korkut yönetimindeki kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip, 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 maÄŸlubiyet alarak geçen sezonu 7. sÄ±rada tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine Tayfun Korkut ve yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n sözleÅŸmeleri 30 Haziran 2020'ye kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 11:31

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