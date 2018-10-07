Ä°sa YÄ±ldÄ±z engel tanÄ±mÄ±yor: GÃ¼ndÃ¼z tekstil iÅŸÃ§isi, akÅŸam basketbolcu

GeÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±ndan sonra bacaklarÄ±nÄ± kullanamayan Ä°sa YÄ±ldÄ±z, gÃ¼ndÃ¼zleri tekstil fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken akÅŸamlarÄ± basketbol oynuyor.

AliÅŸan KOYUNCU

Dinçer AKBÄ°R

Ailesi ile birlikte 2 yaÅŸÄ±ndayken 1989 yÄ±lÄ±nda Türkiye'den Fransa'ya giderken dönemin Yugoslavya topraklarÄ±nda geçirdikleri trafik kazasÄ±nda bacaklarÄ±nÄ± kullanamayan Ä°sa YÄ±ldÄ±z, hem çalÄ±ÅŸÄ±yor hem de spor yapÄ±yor. Ä°zmit'te gündüz Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nin tekstil bölümünde çalÄ±ÅŸan Ä°sa YÄ±ldÄ±z, haftanÄ±n 3 günü ise iÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda BaÅŸiskele Engelliler Spor Kulübü bünyesinde basketbol oynuyor.

Türkiye'ye yerleÅŸmeden önce ailesi ile birlikte Fransa'da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Ä°sa YÄ±ldÄ±z, "Ailecek Fransa'da yaÅŸÄ±yorduk. Türkiye'den Fransa'ya doÄŸru giderken yolda trafik kazasÄ± geçirdik. O günden beri tekerlikli sandalyeyle yaÅŸÄ±yorum. Fransa'da basketbol konusunda ilk olarak orada bir ÅŸeyler yapmaya baÅŸladÄ±m. Basketbolla tanÄ±ÅŸtÄ±m. Daha sonra 16-17 yaÅŸlarÄ±ndayken Türkiye'ye temelli dönüÅŸ yaptÄ±k. Kocaeli'de bir hastanede fizik tedaviye gidiyordum. Burada kulüp baÅŸkanÄ±m beni gördü ve bana 'Sende vücut var basketbol oynayabilirsin' dedi. Bende eskiden oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyleyince basketbola yeniden baÅŸladÄ±m" dedi.

FotoÄŸraf: Dinçer Akbir/DHA

Hem çalÄ±ÅŸmanÄ±n hem de spor yapmanÄ±n çok zor olduÄŸunu vurgulayan YÄ±ldÄ±z, "Hem spor yapmak hem de çalÄ±ÅŸmak çok yorucu oluyor. Sabah iÅŸe gidiyorum, çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°ÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda haftanÄ±n 3 günü antrenmanÄ±m var. Eve döndüÄŸüm zaman saat 10'u, 11'i buluyor. Böyle yoÄŸun bir tempoyla ister istemez yoruluyorum. Ama buna raÄŸmen sporu çok seviyorum" diye konuÅŸtu.

Engellilerin spor yapmasÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸunu söyleyen Ä°sa YÄ±ldÄ±z, "Engelli kardeÅŸlerimin spora kazandÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Çünkü ben eskiden çok zorluklar yaÅŸadÄ±m. Evden çÄ±kamÄ±yordum. Ailem benim yüzümden gezmeye gidemiyordu. Çünkü beni yalnÄ±z bÄ±rakamÄ±yorlardÄ±. En çok diÄŸer çocuklar oynarken benim oynayamamam beni üzüyordu. Bu benim kalbimde bir yara açtÄ±. Ä°ster istemez izliyordum onlarÄ±, çünkü elimden baÅŸka bir ÅŸey gelmiyordu. Ancak izlemekle yetiniyordum. Sporla beraber önüm öyle bir açÄ±ldÄ± ki artÄ±k bundan sonra izlemek deÄŸil oynamak, her ÅŸeyi yapmak istiyorum" dedi. (Kocaeli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 10:48

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