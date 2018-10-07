TÃ¼rkiyeâ€™deki ilk AfrikalÄ± futbol kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ kuracaklar

Ä°stanbulâ€™a gelen bir grup AfrikalÄ± futbolcu, kÄ±sa sÃ¼rede dernek kurarak lisanslÄ± futbol takÄ±mÄ± kurmayÄ± hedefliyor.

Ä°hsan DÖRTKARDEÅž

Türkiye’de süper Lig takÄ±mlarÄ±nda futbol oynama umuduyla Ä°stanbul’a gelen bir grup AfrikalÄ± siyahi futbolcu, takÄ±m oluÅŸturdu. KÄ±sa süre içerisinde dernek kurarak, lisanslÄ± futbol takÄ±mÄ± kurmayÄ± hedefleyen genç futbolcularÄ±n gözü yüksekte.

Her hafta SalÄ±, PerÅŸembe günleri AvcÄ±lar Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda saat 08.30’da 1 saatlik antrenmana baÅŸlayan AfrikalÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 30’u buluyor. Türkiye’ye bir kulüpte top oynayarak futboldaki becerilerini sergilemek isteyen çeÅŸitli iÅŸlerde çalÄ±ÅŸan veya çalÄ±ÅŸmayan NijeryalÄ±, Senegalli, GanalÄ±, LiberyalÄ±, FildiÅŸili ve Afrika’nÄ±n diÄŸer ülkelerinden gelen futbolcular Türkiye’yi, çok sevdiklerini belirtiyorlar.

FotoÄŸraf: Ä°hsan DÖRTKARDEÅž/DHA

Türkçe’yi iyi derecede konuÅŸabilen, Türkiye’de 2 yÄ±ldan bu yana bulunan Gineli Djibril Bakala Camara çeÅŸitli Afrika ülkelerinden gelen AvcÄ±lar’daki futbol tutkunu siyahilerin Türk futbol takÄ±mlarÄ±nda daha fazla oynayabileceÄŸini söyledi. Futbol tutkunu arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n sürekli antrenman yaparak formda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sayÄ±larÄ±nÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, önümüzdeki haftadan itibaren antrenman günü sayÄ±sÄ±nÄ± 3'e çÄ±karacaklarÄ±nÄ± ifade eden Camara, kÄ±sa süre içerisinde ‘Konviction Rüya Spor’ kulübü dernek baÅŸvurusunu yaptÄ±ktan sonra Türkiye’nin yasal iÅŸlemlerini tamamlamÄ±ÅŸ ilk AfrikalÄ± amatör futbol takÄ±mÄ± için lisans baÅŸvurularÄ± yapacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Antrenmana baÅŸlamadan önce bir daire oluÅŸturarak dua eden Müslüman ve HÄ±ristiyan futbolcularÄ±n kondüsyon aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± ilgi ile izlendi. (Ä°stanbulDHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 10:39

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