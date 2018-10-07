CHP'li Veli AÄŸbaba paylaÅŸtÄ±: Ä°lkokul Ã¶ÄŸretmeninden AtatÃ¼rk'e hakaret

CHP'li Veli AÄŸbaba, Malatya'da bir ilkokul Ã¶ÄŸretmeninin Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™e yÃ¶nelik hakaretine 'Haddini bil' diyerek tepki gÃ¶sterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Milletvekili Veli AÄŸbaba, Malatya’da bir ilkokul öÄŸretmeninin Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretini paylaÅŸtÄ±. AÄŸbaba, söz konusu öÄŸretmene "Haddini bil" diyerek tepki gösterdi.

T24'ün haberine göre; bahsi geçen öÄŸretmenin sosyal medya hesaplarÄ±nda Atatürk ve cumhuriyete aÄŸÄ±r hakaretler ettiÄŸini paylaÅŸan Veli AÄŸbaba, Malatya Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Malatya maalesef Türkiye’nin gündemine çok olumsuz ÅŸeylerle geliyor. Yüz bin kiÅŸi ishal olmuÅŸtu, Zirve YayÄ±nevi cinayeti, çocuk yuvasÄ±ndaki dayak, bir öÄŸretmenin halay çekenleri ‘fuhuÅŸ yapmakla’ eÅŸdeÄŸer kÄ±lan bir anlayÄ±ÅŸla Malatya gündeme geldi. Ä°l baÅŸkanÄ±mÄ±z suç duyurusunda bulundu, ÅŸimdi bir baÅŸka öÄŸretmen ilkokul öÄŸretmeni Atatürk ve cumhuriyete aÄŸÄ±r hakaretlerde bulunuyor. Bununda takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n herkesin bilmesi lazÄ±m. KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± kahramanlarÄ±nÄ±n ve Lozan’da imza atan kiÅŸiler hakkÄ±nda çirkin yakÄ±ÅŸtÄ±rmalar yapmÄ±ÅŸ. Ensar sevici, Ensar VakfÄ±’nÄ±n kitaplarÄ±nÄ±n reklamÄ±nÄ± yapÄ±yor. Ensar’a laf ettiÄŸi için CHP’ye aÄŸza alÄ±nmayacak laflar ediyor. DüÄŸünlerde gelin ve kadÄ±nlarÄ±n açÄ±k gezdiÄŸini söylüyor. Sürekli bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapÄ±yor ve bu ÅŸahsiyet ilkokulda çocuklarÄ±mÄ±za eÄŸitim veriyor. ’20. asrÄ±n gördüÄŸü en büyük ÅŸeytan idi’ yazÄ±p, Atatürk’ün resmini koyuyor.''

‘BU SUÇA Ä°L MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M MÜDÜRÜ DE ORTAKTIR'

Daha önce öÄŸretmenin hakaret içeren paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± ilçe ve il Milli EÄŸitim Müdürüne ÅŸikâyet ettiklerini fakat yetkililerin bununla ilgili hiçbir ÅŸey yapadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AÄŸbaba sözlerine ÅŸöyle devam etti:

''Bu suça Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü de ortaktÄ±r. Laiklere, laikliÄŸe küfrediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ne aÄŸza alÄ±nmayacak laflar söylüyor. Bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Bir hafta içerisinde iÅŸlem yapÄ±lmazsa, il örgütümüz o okulun önüne gidip eylem yapacak. Türkiye’nin geldiÄŸi noktaya bakÄ±n. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z suç duyurusunda bulunacaklar.”

‘HADDÄ°NÄ° BÄ°L!’

AÄŸbaba sözlerini ÅŸöyle sonlandÄ±rdÄ±:

“Bugün Balkan SavaÅŸÄ±’nÄ± CHP kaybettirdi diyor. YÄ±l 1912. AKP milletvekilleri alkÄ±ÅŸlÄ±yor 1402’de Timur’a karÅŸÄ± Ankara SavaÅŸÄ±’nÄ± CHP kaybettirdi derse ÅŸaÅŸmayÄ±n. OsmanlÄ± Rus SavaÅŸÄ±nÄ±, Trablusgarp SavaÅŸÄ±’nÄ± CHP kaybettirdi derse, Karlofça AnlaÅŸmasÄ±nÄ± CHP imzaladÄ± derse ÅŸaÅŸÄ±rmayÄ±n. BunlarÄ±n hepsinin yalan olduÄŸunu kendisi de biliyor. Gerçek bir ÅŸey var Cumhuriyet Halk Partisi ulusal KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’nÄ± veren Kuva-i Milliye’nin ta kendisidir. O ise Ä°ngilizlere uÅŸaklÄ±k eden Vahdettin’in devamÄ±dÄ±r. CHP Ä°ngilizleri, FransÄ±zlarÄ± bu ülkeden kovarken Vahdettin MandayÄ± savunuyordu. Haddini bil, bu ülkeyi satan bu ülkeyi düÅŸman iÅŸgaline teslim eden anlayÄ±ÅŸÄ±n devamÄ±sÄ±n. Bugünde Orta DoÄŸu’daki Vahabi anlayÄ±ÅŸÄ± örnek almÄ±ÅŸ onu Türkiye’ye empoze etmeye çalÄ±ÅŸan bir düÅŸüncenin sahibisin. Bu anlayÄ±ÅŸ keÅŸke Yunan kazansaydÄ± da Atatürk olamasaydÄ± diyen anlayÄ±ÅŸÄ±n ta kendisidir. Bu anlayÄ±ÅŸ Atatürk’ün annesine, kÄ±zÄ±na, namusuna laf söyleyen anlayÄ±ÅŸÄ±n ta kendisidir. Bu anlayÄ±ÅŸ saÄŸda solda KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen anlayÄ±ÅŸÄ±n ta kendisidir. Küfür etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± CHP deÄŸil, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sen onun tÄ±rnaÄŸÄ± olamazsÄ±n. O, yoktan bir milleti var etti. Sen var olan bir milleti yok etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorsun." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 10:31

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