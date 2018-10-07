Ankara KatliamÄ± 3. yÄ±lÄ±nda: 'Devletin unutma duvarÄ±nÄ± yÄ±kmalÄ±yÄ±z'

10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Ankara KatliamÄ±'nÄ±n 3. yÄ±lÄ±nda 'Bellek YÃ¼zleÅŸme ve Ä°yileÅŸme' paneli dÃ¼zenledi.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ±n 3. YÄ±lÄ±nda “Bellek YüzleÅŸme ve Ä°yileÅŸme” paneli yapÄ±ldÄ±. 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi'nin düzenlediÄŸi etkinlikte hesaplaÅŸma, politik ÅŸiddet, yüzleÅŸme ve hafÄ±za mekanlarÄ± ele alÄ±ndÄ±. Tüm-Bel Sen Genel Merkezi'nin toplantÄ± salonunda yapÄ±lan etkinlikte, bir araya gelerek dayanÄ±ÅŸma içerisinde olmanÄ±n önemi belirtilirken hukuksal alanda mücadelenin hesaplaÅŸma açÄ±sÄ±ndan gerekliliÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Psikolog Banu YÄ±lmaz, gazeteci Gökçer TahincioÄŸlu ve Kardelen IÅŸÄ±k sunumlarÄ±yla katkÄ± sundu. Devletin hesap vermesi gereken durumlarda unutturma duvarÄ± örmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gökçer TahincioÄŸlu, “Bu duvarÄ± yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸan insanlarÄ±n mücadelesini vermeliyiz”dedi.HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, geçmiÅŸle hesaplaÅŸmanÄ±n hukuksal zemini üzerine konuÅŸurken, dünyada yaÅŸanan savaÅŸlar üzerinden hesaplaÅŸma pratiklerini aktardÄ±. Büyük savaÅŸlar sonrasÄ±nda ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± unutma eÄŸilimine giren devletlerin 2. Dünya SavaÅŸÄ±'ndan sonra bunu baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Sancar, “1945'ten sonra vahÅŸetlerin üzeri örtülemeyince savaÅŸ suçlarÄ±nÄ±n yargÄ±lamasÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. Bu kez de kimin yargÄ±lanacaÄŸÄ± söz konusu oldu”dedi.

68 Hareketi ile birlikte savaÅŸ suçlarÄ±nda bir hesaplaÅŸama ve yargÄ±lama kültürünün oluÅŸtuÄŸunu ifade eden Sancar, küresel düzeyde bir hatÄ±rlatma hareketinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sancar, savaÅŸ suçlarÄ±nda Arjantin ve Åžili'den de örnek vererek “Bir daha asla” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla devletin komisyonlar kurarak hesaplaÅŸma yöntemine girdiÄŸini ve bugün hala yargÄ±lamalarÄ±n devam ettiÄŸini belirtti. Plaza Mayo ve cumartesi annelerinin mücadelesini de hatÄ±rlatan Sancar, 10 Ekim DavasÄ± için de hukuk mücadelesinin uzun soluklu olacaÄŸÄ±na ve kÄ±sa sürede sonuç alÄ±namayacaÄŸÄ±na dikkat çekti.

HESAPLAÅžMANIN Ä°KÄ° ÖNEMLÄ° Ä°ÅžLEVÄ°

HesaplaÅŸma ve hatÄ±rlatma çabalarÄ±nÄ±n hukuk mücadelesinin bir parçasÄ± olduÄŸunu da ifade eden Sancar, her davada bir araya gelmenin ve sanÄ±klarÄ±n takip edilmesinin son derece önemli olduÄŸunu söyledi. HesaplaÅŸmanÄ±n iki önemli iÅŸlevinden bahseden Sancar. “Birincisi, 'Bir daha asla' ÅŸiarÄ±nÄ± mümkün olduÄŸunca harekete geçirip duyarlÄ±lÄ±k yaratmak ve faillere bu tür suçlarda er ya da geç kurtuluÅŸun mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± duygusunu vermek. Ä°kincisi, ciddi bir yargÄ±lama sürecini zorlamak, acÄ±ya saygÄ± duymak, yaÅŸanan acÄ±nÄ±n kamusal konuma gelmesine olanak saÄŸlamak”dedi.

'HUKUK MÜCADELESÄ° Ä°YÄ°LEÅžMENÄ°N BÄ°R PARÇASIDIR'

MaÄŸdurlarÄ±n ve maÄŸdurlarla kendini özdeÅŸleÅŸtirme boyutunun aynÄ± zamanda bir iyileÅŸme süreci de olduÄŸuna deÄŸinen Sancar, “Hukuk mücadelesi de iyileÅŸme çabasÄ±nÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r. Bu kolay bir mücadele deÄŸil ama dönemi deÄŸiÅŸtirme mücadelesinin ÅŸartlarÄ±nÄ± yaratma ve deÄŸiÅŸtirme mücadelesinin kendisidir”ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'10 EKÄ°M'DE GAZETECÄ°LÄ°ÄžÄ°MÄ° BÄ°R KENARA BIRAKARAK BAKAKALDIM'

YüzleÅŸme, yas ve dünya örneklerinden bahseden Gökçer TahincioÄŸlu, gazeteciliÄŸin travmalarla iç içe bir meslek olduÄŸundan söz ederek, “10 Ekim'de ben de alana yürüyenlerdendim. BombalarÄ±n sesi ve alandaki yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ve arkadaÅŸlarÄ±na sahip çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸanlara, gazeteciliÄŸimi bir kenara bÄ±rakarak bakakaldÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlÄ±yorum. OranÄ±n bir parçasÄ± haline geldiÄŸimi düÅŸündüm ve kendimi çaresiz hissettim”diye konuÅŸtu. 12 Eylül'de çocuÄŸu idam edilen bir annenin sözlerini aktaran TahincioÄŸlu, “OÄŸlumu çorabÄ±yla gömdüler, neden öyle yaptÄ±lar? dediÄŸini hatÄ±rlÄ±yorum”dedi.

'DEVLETÄ°N UNUTMA DUVARINI YIKMALIYIZ'

Devletlerin bu gibi durumlarda unutma duvarÄ± ördüklerini söyleyen TahincioÄŸlu, “Bu duvara karÅŸÄ± durmadan ellerindeki çekiçlerle duvarÄ± yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸan insanlarÄ±n mücadelesini vermeliyiz. O duvarÄ± yÄ±kmamÄ±z lazÄ±m. Biz bu duvarÄ± yÄ±karak, anlatarak, diri tutarak devleti yüzleÅŸme aÅŸamasÄ±na getirmenin yolunu bulmalÄ±yÄ±z”diye konuÅŸtu.

Türkiye'de devletin onar yirmiÅŸer yÄ±l arayla davranÄ±ÅŸ deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirten TahincioÄŸlu, “Türkiye'de maÄŸduru terörize ve kriminalize etme hali var. Toplum gözünde maÄŸdurlar terörist ilan ediliyor ve meÅŸruiyet kazandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar”dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n dersim KatliamÄ± için özür dilemesine de deÄŸinen TahincioÄŸlu, “Bu nasÄ±l bir özür? Bu özür yeni bir iktidar aracÄ± olarak mÄ± kullanÄ±lacak yoksa adalet mücadelesinin sonucunu mu gösterecek? YakÄ±n zamanda gösterilen tavÄ±rlar ise bu özürlerle hiç uyuÅŸmuyor. Kürsüden özür dilemeyle, kan parasÄ± vermeyle, televizyonlardan söylemeyle mi, davalarÄ±n mahkemelerin açÄ±lmasÄ±yla mÄ± mümkün”sorularÄ±nÄ± yöneltti.

Burada maÄŸdurlarÄ±n ne yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na bakmak gerektiÄŸini ifade eden TahincioÄŸlu, “Yas tutmak için beklemek gerekir. Özlem ve öfke, yas tutma halini engeller. Hesap sormak öne geçiyor. Yas için sadece özür dilenmesi gerekmiyor ve hesap sorulmasÄ± gerekiyor. Bu da yargÄ±lamayla oluÅŸuyor. YargÄ±lamalarÄ±n sabinin deÄŸiÅŸmesiyle 90'lardaki olaylarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük, fakat tek dertleri görev yerlerini deÄŸiÅŸtirip oralarÄ± baÅŸka güçlerle doldurmak amacÄ± güdülüyormuÅŸ. Ä°nsanlÄ±k suçu kavramlarÄ±na, hafÄ±za, adalet, yüzleÅŸme ve maÄŸdurlar açÄ±sÄ±ndan yas tutma aÅŸamalarÄ±na Türkiye'de neredeyse yol katedemeyip sürekli baÅŸa dönülüyor”diye konuÅŸtu.

Dünyada da gerçek bir yüzleÅŸme olanaÄŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸünü ifade eden TahincioÄŸlu, “Bize yükseltilen duvarlar korkutan yükseltiliyor. Bir aramaya gelip hak arama mücadelelerinin ve insanlarÄ±n hikayelerinin anlatÄ±lmasÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸunu düÅŸünüyorum”dedi.

ANA AKIM MEDYA TRAVMAYI ARTTIRIYOR

Klinik psikolog Banu YÄ±lmaz, 10 Ekim KatliamÄ±'ndan dolayÄ± bir araya gelme nedenlerinin kötü ancak iyileÅŸme açÄ±sÄ±ndan önemli bir unsur olduÄŸunu söyledi. Politik ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n insan eliyle çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Türkiye'de çok fazla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±lmaz, ana akÄ±m medyanÄ±n ise travmayÄ± arttÄ±ran yönüne de deÄŸinmek gerektiÄŸini söyleyerek, “10 Ekim, durduk yerde ortaya çÄ±kan bir olay deÄŸil. AyrÄ±ca bunlar yaygÄ±n insan haklarÄ± ihlallerine yol açan olaylar. Bunlarla birlikte Ä±rkçÄ±lÄ±k, cinsiyetçilik, adaletsizlik hem doÄŸrudan hem de bir gruba yönelik yapÄ±sal olarak iÅŸleniyor. Bir grubu kontrol altÄ±na alma eylemleri olarak da tanÄ±mlayabiliriz. Faillerin cezalandÄ±rÄ±p yakalanmamasÄ±, maÄŸdurlarÄ±n kriminalize edilmesiyle travmanÄ±n etkisi de katlanarak artÄ±yor. Bu ÅŸekilde ertelenmiÅŸ tepkiler, 5 hatta 10 yÄ±l sonra tedavi edilmezse patolojik boyutlarla ortaya çÄ±kabilir. KaçÄ±nmamak, aynÄ± sürece maruz kalan insanlara bir arada olmak ve paylaÅŸmak çok önemli”diye konuÅŸtu.

'BARIÅž KÜLTÜRÜNÜN OLUÅžMASI Ä°ÇÄ°N ÇABA SARF EDÄ°LMELÄ°'

Ä°yileÅŸme konusunda psikososyal dayanÄ±ÅŸma aÄŸÄ± ile gönüllü oluÅŸumlarÄ±n olduÄŸunu ancak devlet tarafÄ±ndan bir onarÄ±m imkanÄ±nÄ±n sunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±lmaz, “BarÄ±ÅŸ kültürünün oluÅŸmasÄ± için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Ä°nsan haklarÄ±na katkÄ± ve dayanÄ±ÅŸma ile onarÄ±cÄ± adaletin saÄŸlanmasÄ±, yüzleÅŸme, iyileÅŸme süreci devam edebilir. GeçmiÅŸe iliÅŸkin iyileÅŸme gerçekleÅŸmezse gelecekte aynÄ± çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸanacaktÄ±r.”dedi.

Gazeteci Kardelen IÅŸÄ±k ise katliamlarda ve savaÅŸ suçlarÄ±nda hafÄ±za mekanlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n önemine dikkat çekerek, iyileÅŸirken anÄ±t müze gibi mekanlarÄ±n insanlara saÄŸaltÄ±cÄ± etkiler yarattÄ±ÄŸÄ±nda bahsetti.(Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 10:24

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