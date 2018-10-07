Haiti'de 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem: 10 Ã¶lÃ¼

Haiti'nin kuzeyinde meydana gelen depremde en az 10 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Karayipler'de yer alan Haiti'de meydana gelen 5,9 büyüklüÄŸünde depremde en az 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yetkililer Haiti'nin kuzeyinde meydana gelen depremde en az 10 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ve çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle AdasÄ±'nda çok sayÄ±da binanÄ±n zarar gördüÄŸü belirtildi.

ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatÄ±sÄ± olan 5,9 büyüklüÄŸündeki depremin yerin 11,7 kilometre derinliÄŸinde kaydedildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Haiti'de Ocak 2010'da meydana gelen 7,1 büyüklüÄŸündeki depremde en az 300 bin kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 09:40

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