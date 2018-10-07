Ankara KatliamÄ±â€™nda yaralÄ± kurtulan DoÄŸan, barÄ±ÅŸ talebinden vazgeÃ§medi

10 Ekim Gar KatliamÄ±â€™nda yaralÄ± kurtulan Ahmet DoÄŸan, 4 yÄ±l sonra aynÄ± acÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, barÄ±ÅŸ talebinden vazgeÃ§mediÄŸini sÃ¶yledi.Â

AyÅŸe SÜRME

Türkiye tarihinin en kanlÄ± katliamÄ± olarak kayÄ±tlara geçen, 103 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 10 Ekim 2015 Ankara Gar KatliamÄ±’nda yaralÄ± kurtulan Ahmet DoÄŸan (61), her ÅŸeye raÄŸmen barÄ±ÅŸ mücadelesini sürdürüyor. Mardin’in Çaye köyünden 1988’de devlet baskÄ±sÄ±ndan Manisa’nÄ±n Turgutlu ilçesine göç eden DoÄŸan, ömrünü çiftçilik ve tarlalarda geçirdi. Katliamda iki bacaÄŸÄ± ve topuklarÄ±ndan yaralanan DoÄŸan, ÅŸimdiye kadar 4 kez ameliyat masasÄ±na yattÄ±. 3 ay tekerlekli sandalyede, bir yÄ±l koltuk deÄŸnekleri ÅŸimdi de bastonla yaÅŸam mücadelesi veren DoÄŸan, üzerinden 4 yÄ±l geçse de katliamÄ±n izleri silinmediÄŸini söyledi.

‘HEPÄ°MÄ°Z AYNI SEVÄ°NÇLE YOLA ÇIKTIK’

BarÄ±ÅŸÄ± haykÄ±rmak için arkadaÅŸÄ±yla yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren DoÄŸan, hiç kimsenin bireysel bir amaç uÄŸruna yola çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. O gün herkesin bayram havasÄ±nda olduÄŸunu, mutluluklarÄ±nÄ±n ve sevinçlerinin yüzlerinden anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DoÄŸan, tek amacÄ±n barÄ±ÅŸ talep etmek olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Yol boyunca herhangi bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± sözlerine ekleyen DoÄŸan, Ankara GarÄ±’nÄ±n önüne geldiÄŸinde binlerce kiÅŸinin hep bir aÄŸÄ±zdan ÅŸenlik havasÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± haykÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

‘CENAZELERÄ°N ALTINDA KALMIÅžTIM’

Alanda birçok polisin olduÄŸunu, hiçbir arama veya önlem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan DoÄŸan, patlama anÄ±nÄ± anlatÄ±rken, aynÄ± acÄ±larÄ± tekrar tekrar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. DoÄŸan, “Alana vardÄ±ktan yarÄ±m saat sonra patlamalar meydana geldi. Yere yÄ±ÄŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. BulunduÄŸum yerde herkes öldü. Ben bilincimi kaybetmemiÅŸtim. EtrafÄ±mda kanlÄ± dövizleri, koÅŸturan insanlarÄ± görüyordum. Gülen yüzler kan, halay çeken eller ve bacaklar kopmuÅŸtu. Sol kolum ve iki ayaÄŸÄ±mda yara almÄ±ÅŸtÄ±m. Topuk kÄ±sÄ±mlarÄ± daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bilincim yerindeydi fakat ne olduÄŸunu anlamÄ±yordum. Neden insanlar koÅŸturuyor? Neden aÄŸlÄ±yorlar? Cenazelerin altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±m. Bütün cesetler üstümdeydi. Benden baÅŸka iÅŸaret veren kimse yoktu. Cesetlerin altÄ±nda saÄŸ kalanlar aranÄ±yordu. Bu esnada arkadaÅŸlarÄ±m beni görüp yanÄ±ma geldiler. ArkadaÅŸlarÄ±m geldikten sonra biber gazi atmaya baÅŸladÄ±lar. GazÄ±n beni etkilememesi için arkadaÅŸlarÄ±m beni korumaya almÄ±ÅŸtÄ±. O an sadece öleceÄŸimi düÅŸünüyordum. Hareket edecek durumda deÄŸildim. Daha sonra polislerle arbede yaÅŸandÄ±. Beni bulunduÄŸum yerden alÄ±p hastaneye götürdüler. EtrafÄ±mda olanlarÄ± görüyordum. Herkes bir yere koÅŸturuyordu. YaralÄ± taÅŸÄ±yanlar, cesetlerin içinde yaÅŸayanlarÄ± arayanlar, aÄŸlayanlar ölenler. AÄŸaçtan bile kan akÄ±yordu” dedi.

‘Ä°ZLER SÄ°LÄ°NMÄ°YOR’

Hastaneye gittikten sonra direk ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DoÄŸan, ÅŸöyle devam etti: “Bir yÄ±l boyunca da koltuk deÄŸnekleriyle yürümeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. Patlamadan önce sapa saÄŸlamdÄ±m. Åžimdi ise bastonla yaÅŸÄ±yorum. Öyle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki taÅŸÄ±maya da devam edeceÄŸim. Bastona mahkûm kaldÄ±m. YaÅŸamÄ±mÄ± bu bastonla sürdüreceÄŸim. EÅŸi benzeri görülmemiÅŸ bir katliamdÄ±. Bu izler silinmiyor. Kilo kaybÄ± yaÅŸadÄ±m. Gece bazen uyuyamÄ±yorum. Her gözümü kapattÄ±ÄŸÄ±mda yasadÄ±klarÄ±mÄ±z gözümün önüne geliyor. Kafamdan silemiyorum. Sonuna kadarda hafÄ±zamÄ±zda kalacak.”

‘BARIÅž TALEBÄ°NDEN VAZGEÇMEDÄ°K’

YargÄ±lama sürecinde sadece sanÄ±klarÄ±n ceza aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken DoÄŸan, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±: “Orada polisler birçok ihmalde bulundu. Onlar için hala bir ceza süreci söz konusu deÄŸil. IÅžÄ°D ne kadar cezalÄ±ysa bu katliama göz yumanlarda o kadar cezalÄ±dÄ±r. Savunma ve ifadelerimizde sürekli bunu avukatlarÄ±mÄ±zla birlikte dile getiriyoruz. Yine her duruÅŸmada bu ihmalleri dile getireceÄŸiz. Polisler yargÄ±lanmalÄ±. O günden bu yana hiçbir olumlu politika yürütülmedi. Devlet o günden bu yana daha sert bir politika yürütülüyor. Mevcut hükümet politikasÄ± Türkiye’nin geleceÄŸine bir katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. DeÄŸiÅŸmesi lazÄ±m. Bunun hesabÄ± halkÄ±n önünde verilmesi gerekiyor. Biz o günden bu yana barÄ±ÅŸ talebinden vazgeçmedik. Kimseyi dÄ±ÅŸlamadÄ±k, birbirine düÅŸürmedik, her zaman herkese kucak açtÄ±k. Herkesle dost olduk. Ä°nadÄ±na barÄ±ÅŸ dedik. BarÄ±ÅŸ talebinden de bir an olsun geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z.” (Manisa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 09:34

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