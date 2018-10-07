Taksim MeydanÄ±'nda ceset bulundu

Ä°stanbul Taksim MeydanÄ±'nda metro istasyonu giriÅŸinde bir erkek cesedi bulundu.

Taksim Metro Ä°stasyonu'nun Taksim MeydanÄ±'ndaki giriÅŸinin merdivenlerinde saat 04.30'da hareketsiz yatan bir kiÅŸi olduÄŸunu fark edenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yapmak üzere 112 Acil Servis ekiplerine çaÄŸrÄ±da bulundu.

Acil Servis ekipleri, incelemeleri sonucu yerde yatan kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri metro giriÅŸini ÅŸeritle kapattÄ±. Olay Yeri Ä°nceleme Åžube MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± polisler olay yerinde inceleme yaptÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin 21 yaÅŸÄ±ndaki Gökhan Özgel olduÄŸu belirlenirken, Özgel'in cansÄ±z bedeni ambulansa taÅŸÄ±narak morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 08:45

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