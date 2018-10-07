Mustafa SarÄ±gÃ¼l: ÅžiÅŸli'ye yeniden adayÄ±m

Eski ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa SarÄ±gÃ¼l, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden aday olduÄŸunu belirterek, yerel seÃ§imlerde rekor oyla seÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi.

Eski ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± CHP’li Mustafa SarÄ±gül, ÅžiÅŸli Kent Konseyi’nin davetlisi olarak Ä°stanbul Cevahir Otel’de düzenlenen toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±. Salondakilere hitap eden SarÄ±gül, ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na yeniden aday olduÄŸunu belirterek, yerel seçimlerde rekor bir oyla baÅŸkan olacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

ÅžiÅŸli’de bir davette konuÅŸan SarÄ±gül, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Yerel seçimlere sayÄ±lÄ± günler kaldÄ±. ÇoÄŸu gitti azÄ± kaldÄ±. BazÄ±larÄ±nÄ±n da gitme vakti geldi. 48 aydÄ±r bütün çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mdan, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan, mahalle muhtarlarÄ±mÄ±zdan, dernek baÅŸkanlarÄ±mÄ±zdan ricam, kent konseyinin gösterdiÄŸi bu duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n göstermesini rica ediyorum. Hayatta en zor ÅŸey arkadan hançerlenmektir. Hayatta en zor ÅŸey vefasÄ±zlÄ±ktÄ±r. Hayatta en zor ÅŸey bir kahvenin 40 yÄ±l hatÄ±rÄ±nÄ± saymamaktÄ±r. Belediyemizde yÄ±llarca birlikte görev yaptÄ±ÄŸÄ±m mesai arkadaÅŸlarÄ±ma, emekçi kardeÅŸlerime sesleniyorum. Hiçbirinizin asla endiÅŸesi olmasÄ±n. Birlikte ÅžiÅŸli’yi yeni baÅŸtan marka yapacaÄŸÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 08:40

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