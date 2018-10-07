GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Gazeteci Ã‡aÄŸdaÅŸ Kaplan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan ve AvukatÄ± Ramazan Demir

FotoÄŸraf: Evrensel

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Gazeteci Ã‡aÄŸdaÅŸ Kaplan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

    • 07 Ekim 2018 08:23

    Gece saatlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazeteci Ã‡aÄŸdaÅŸ Kaplan, Ã‡aÄŸlayan Adliyesi'ndeki ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 

    Ä°stanbul 1’inci Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan ve gece gözaltÄ±na alÄ±nan Yeni YaÅŸam gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan, savcÄ±lÄ±k ifadesi ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
     
    Gece gözaltÄ±na alÄ±nan Yeni YaÅŸam gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan, savcÄ±lÄ±k ifadesi ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ä°stanbul 1’inci Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan Kaplan'Ä±n gözaltÄ±na alÄ±nma gerekçesi ise yaptÄ±ÄŸÄ± haberleri sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmak ve Kobanê'de muhabirlik yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde çektiÄŸi fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlamak oldu. 
     
    Kaplan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± haber ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± "örgüt propagandasÄ± yapmak" olarak deÄŸerlendirildi. Kaplan, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nda verdiÄŸi ifadesinde yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±n basÄ±n özgürlüÄŸü çerçevesinde olduÄŸunu ve suç teÅŸkil etmediÄŸini dile getirdi. Kaplan, hiçbir örgütün propagandasÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini söyledi.
     
    Kaplan'Ä±n avukatÄ± Ramazan Demir de, söz konusu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n haber amaçlÄ± olduÄŸunu ve gazetecilik faaliyeti kapsamÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸü korumasÄ±na olan paylaÅŸÄ±mlar olduÄŸunu belirtti. 

    FotoÄŸraf: Evrensel

    KAPLAN Ä°ÇÄ°N SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAÅžLATILDI

    Kaplan'Ä±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepkiler de geliyor. AkÅŸam saatlerinde “örgüt propagandasÄ±” yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan için sosyal medyada "#GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n" etiketiyle kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    Kampanyaya Fatih Polat, MehveÅŸ Evin, Tunca ÖÄŸreten ve Ceren Sözeri gibi gazeteciler baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±. '#GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n' etiketiyle paylaÅŸÄ±lan Tweet'lerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

    (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

    FotoÄŸraf: MA

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 14:10
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