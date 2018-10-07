GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Gazeteci Ã‡aÄŸdaÅŸ Kaplan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Gece saatlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazeteci Ã‡aÄŸdaÅŸ Kaplan, Ã‡aÄŸlayan Adliyesi'ndeki ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

Ä°stanbul 1’inci Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan ve gece gözaltÄ±na alÄ±nan Yeni YaÅŸam gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan, savcÄ±lÄ±k ifadesi ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.



Gece gözaltÄ±na alÄ±nan Yeni YaÅŸam gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan, savcÄ±lÄ±k ifadesi ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ä°stanbul 1’inci Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan Kaplan'Ä±n gözaltÄ±na alÄ±nma gerekçesi ise yaptÄ±ÄŸÄ± haberleri sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmak ve Kobanê'de muhabirlik yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde çektiÄŸi fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlamak oldu.



Kaplan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± haber ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± "örgüt propagandasÄ± yapmak" olarak deÄŸerlendirildi. Kaplan, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nda verdiÄŸi ifadesinde yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±n basÄ±n özgürlüÄŸü çerçevesinde olduÄŸunu ve suç teÅŸkil etmediÄŸini dile getirdi. Kaplan, hiçbir örgütün propagandasÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini söyledi.



Kaplan'Ä±n avukatÄ± Ramazan Demir de, söz konusu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n haber amaçlÄ± olduÄŸunu ve gazetecilik faaliyeti kapsamÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸü korumasÄ±na olan paylaÅŸÄ±mlar olduÄŸunu belirtti.

FotoÄŸraf: Evrensel

KAPLAN Ä°ÇÄ°N SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAÅžLATILDI

Kaplan'Ä±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepkiler de geliyor. AkÅŸam saatlerinde “örgüt propagandasÄ±” yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan için sosyal medyada "#GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n" etiketiyle kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Kampanyaya Fatih Polat, MehveÅŸ Evin, Tunca ÖÄŸreten ve Ceren Sözeri gibi gazeteciler baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±. '#GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n' etiketiyle paylaÅŸÄ±lan Tweet'lerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

Yeni YaÅŸam Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan gazetecidir. Serbest bÄ±rakÄ±n #GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n — Gökhan DurmuÅŸ (@Gokhandrm) 7 Ekim 2018

Bir gazeteci medya özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda haber yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°çin neden bir pazar günü sabah erkenden gözaltÄ±na alÄ±nÄ±r?

Neden adliyeye davet edilmez?

Bu durum kiÅŸi özgürlüÄŸü-güvenliÄŸi hakkÄ± ve ifade özgürlüÄŸünün ihlali deÄŸil midir? #GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n @abdulhamitgul pic.twitter.com/zeaJJSnSxC — Sezgin TanrÄ±kulu (@MSTanrikulu) 7 Ekim 2018

ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± üyesidir ve uluslararasÄ± basÄ±n kartÄ±na (IFJ) sahiptir #GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n — Gülfem KarataÅŸ (@gulfemkaratas) 7 Ekim 2018

ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan yÄ±llardÄ±r her türlü baskÄ±yÄ± göze alarak, gerçekleri duyurmak için çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu memleketin ÇaÄŸdaÅŸ gibi gazetecilere ihtiyacÄ± var.#GazeteciÇaÄŸdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n https://t.co/8Bn2sICd3D — Ali Ergin Demirhan (@ali_ergind) 7 Ekim 2018

Gazeteci, @yeniyasamgazete yayÄ±n yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan kelepçenerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. MeslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz #GazeteciCagdasKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n — MehveÅŸ Evin (@mehvesevin) 7 Ekim 2018

Gece gözaltÄ±na alÄ±nan Yeni YaÅŸam Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan’Ä±n birazdan ÇaÄŸlayan Adliyesi’ne getirilmesi bekleniyor. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz. #GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n#FreeCagdasKaplan pic.twitter.com/DOU9pEQc9i — Fatih Polat (@fpolat69) 7 Ekim 2018

Yeni YaÅŸam @yeniyasamgazete Editor-in-Chief ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan was detained by Istanbul police in dawn raid on terror propaganda charges.

We demand his immediate release!



#FreeTurkeyJournalists #GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n pic.twitter.com/yZB4ZEKwlo — MLSA (@mlsaturkey) 7 Ekim 2018

(MEDYA SERVÄ°SÄ°)

FotoÄŸraf: MA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 14:10

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