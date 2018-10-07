ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan ve AvukatÄ± Ramazan Demir
FotoÄŸraf: Evrensel
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Gazeteci Ã‡aÄŸdaÅŸ Kaplan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Gece saatlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazeteci Ã‡aÄŸdaÅŸ Kaplan, Ã‡aÄŸlayan Adliyesi'ndeki ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â
Ä°stanbul 1’inci Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan ve gece gözaltÄ±na alÄ±nan Yeni YaÅŸam gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan, savcÄ±lÄ±k ifadesi ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Gece gözaltÄ±na alÄ±nan Yeni YaÅŸam gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan, savcÄ±lÄ±k ifadesi ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ä°stanbul 1’inci Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan Kaplan'Ä±n gözaltÄ±na alÄ±nma gerekçesi ise yaptÄ±ÄŸÄ± haberleri sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmak ve Kobanê'de muhabirlik yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde çektiÄŸi fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlamak oldu.
Kaplan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± haber ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± "örgüt propagandasÄ± yapmak" olarak deÄŸerlendirildi. Kaplan, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nda verdiÄŸi ifadesinde yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±n basÄ±n özgürlüÄŸü çerçevesinde olduÄŸunu ve suç teÅŸkil etmediÄŸini dile getirdi. Kaplan, hiçbir örgütün propagandasÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini söyledi.
Kaplan'Ä±n avukatÄ± Ramazan Demir de, söz konusu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n haber amaçlÄ± olduÄŸunu ve gazetecilik faaliyeti kapsamÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸü korumasÄ±na olan paylaÅŸÄ±mlar olduÄŸunu belirtti.
KAPLAN Ä°ÇÄ°N SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAÅžLATILDI
Kaplan'Ä±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepkiler de geliyor. AkÅŸam saatlerinde “örgüt propagandasÄ±” yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan için sosyal medyada "#GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n" etiketiyle kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Kampanyaya Fatih Polat, MehveÅŸ Evin, Tunca ÖÄŸreten ve Ceren Sözeri gibi gazeteciler baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±. '#GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n' etiketiyle paylaÅŸÄ±lan Tweet'lerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:
Yeni YaÅŸam Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan gazetecidir. Serbest bÄ±rakÄ±n #GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n— Gökhan DurmuÅŸ (@Gokhandrm) 7 Ekim 2018
#GazeteciÇaÄŸdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n https://t.co/Kg0MN4DXiI— Tunca ÖÄŸreten (@tuncaogreten) 7 Ekim 2018
Bir gazeteci medya özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda haber yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°çin neden bir pazar günü sabah erkenden gözaltÄ±na alÄ±nÄ±r?— Sezgin TanrÄ±kulu (@MSTanrikulu) 7 Ekim 2018
Neden adliyeye davet edilmez?
Bu durum kiÅŸi özgürlüÄŸü-güvenliÄŸi hakkÄ± ve ifade özgürlüÄŸünün ihlali deÄŸil midir? #GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n @abdulhamitgul pic.twitter.com/zeaJJSnSxC
ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± üyesidir ve uluslararasÄ± basÄ±n kartÄ±na (IFJ) sahiptir #GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n— Gülfem KarataÅŸ (@gulfemkaratas) 7 Ekim 2018
#GazeteciÇaÄŸdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n— hayritunc (@hayriituncc) 7 Ekim 2018
ÇaÄŸdaÅŸ, gazetecidir...
ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan yÄ±llardÄ±r her türlü baskÄ±yÄ± göze alarak, gerçekleri duyurmak için çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu memleketin ÇaÄŸdaÅŸ gibi gazetecilere ihtiyacÄ± var.#GazeteciÇaÄŸdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n https://t.co/8Bn2sICd3D— Ali Ergin Demirhan (@ali_ergind) 7 Ekim 2018
Gazeteci, @yeniyasamgazete yayÄ±n yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan kelepçenerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. MeslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz #GazeteciCagdasKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n— MehveÅŸ Evin (@mehvesevin) 7 Ekim 2018
Gece gözaltÄ±na alÄ±nan Yeni YaÅŸam Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan’Ä±n birazdan ÇaÄŸlayan Adliyesi’ne getirilmesi bekleniyor. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz. #GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n#FreeCagdasKaplan pic.twitter.com/DOU9pEQc9i— Fatih Polat (@fpolat69) 7 Ekim 2018
Yeni YaÅŸam @yeniyasamgazete Editor-in-Chief ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan was detained by Istanbul police in dawn raid on terror propaganda charges.— MLSA (@mlsaturkey) 7 Ekim 2018
We demand his immediate release!
#FreeTurkeyJournalists #GazeteciÇagdaÅŸKaplanSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n pic.twitter.com/yZB4ZEKwlo
(MEDYA SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 14:10