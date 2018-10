GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Gazeteci Ã‡aÄŸdaÅŸ Kaplan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Gece saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Çağdaş Kaplan, Çağlayan Adliyesi'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve gece gözaltına alınan Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Kaplan, savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldı.



Gece gözaltına alınan Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Kaplan, savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldı. İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Kaplan'ın gözaltına alınma gerekçesi ise yaptığı haberleri sosyal medya hesabından paylaşmak ve Kobanê'de muhabirlik yaptığı dönemde çektiği fotoğrafını yayınlamak oldu.



Kaplan'ın yaptığı haber ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması "örgüt propagandası yapmak" olarak değerlendirildi. Kaplan, çıkarıldığı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadesinde yaptığı paylaşımların basın özgürlüğü çerçevesinde olduğunu ve suç teşkil etmediğini dile getirdi. Kaplan, hiçbir örgütün propagandasını yapmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



Kaplan'ın avukatı Ramazan Demir de, söz konusu paylaşımların haber amaçlı olduğunu ve gazetecilik faaliyeti kapsamında yapıldığını, ifade ve basın özgürlüğü korumasına olan paylaşımlar olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

Kaplan'ın gözaltına alınmasına tepkiler de geliyor. Akşam saatlerinde “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Çağdaş Kaplan için sosyal medyada "#GazeteciÇagdaşKaplanSerbestBırakılsın" etiketiyle kampanya başlatıldı.

Kampanyaya Fatih Polat, Mehveş Evin, Tunca Öğreten ve Ceren Sözeri gibi gazeteciler başta olmak üzere çok sayıda yurttaş katıldı. '#GazeteciÇagdaşKaplanSerbestBırakılsın' etiketiyle paylaşılan Tweet'lerden bazıları şöyle:

Yeni Yaşam @yeniyasamgazete Editor-in-Chief Çağdaş Kaplan was detained by Istanbul police in dawn raid on terror propaganda charges.

We demand his immediate release!



#FreeTurkeyJournalists #GazeteciÇagdaşKaplanSerbestBırakılsın pic.twitter.com/yZB4ZEKwlo