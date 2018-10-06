BayrampaÅŸa'da fabrika yangÄ±nÄ±

BayrampaÅŸa'da bir fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nda can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.

BayrampaÅŸa'da ayakkabÄ± imalatÄ±nda kullanÄ±lan plastik malzemelerin üretildiÄŸi ve depolandÄ±ÄŸÄ± bir fabrikanÄ±n terasÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Çok sayÄ±da itfaiye ekibinin müdahale ettiÄŸi yangÄ±nda herhangi bir mahsur kalma, yaralanma ya da can kaybÄ± yaÅŸanmazken, fabrikada hasar oluÅŸtu.

BayrampaÅŸa, Vatan Mahallesi, Kanaat Sokak'ta bulunan bir fabrikanÄ±n çatÄ±sÄ±ndaki açÄ±k alanda saat 20.30'da atÄ±k malzemelerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuÅŸmasÄ± üzerine çÄ±kan yangÄ±n kÄ±sa sürede büyüdü. Ä°hbar üzerine olay yerine önce BayrampaÅŸa, ardÄ±ndan da Fatih ve ÅžiÅŸli gruplarÄ±na baÄŸlÄ± itfaiye ekipleri sevk edildi. FabrikanÄ±n arka ve ön sokaklarÄ±ndan müdahalede bulunan ekipler, merdiven araçlarÄ±nÄ± kullanarak çatÄ±ya ulaÅŸtÄ±. Yanan plastik malzemeler yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren çalÄ±ÅŸmalar sonucunda kontrol altÄ±na alÄ±narak yangÄ±n söndürüldü. YangÄ±nda herhangi bir mahsur kalma, yaralanma ya da can kaybÄ± olayÄ± meydana gelmedi. YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± fabrika ve çevredeki yakÄ±n fabrikalarÄ±n iÅŸçileri sokaÄŸa dökülerek, söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izledi. AyakkabÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan plastik malzemelerin üretildiÄŸi ve depolandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen fabrikada büyük çapta hasar oluÅŸtu.

Polis, nedeni henüz belirlenemeyen yangÄ±nla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 22:20

www.evrensel.net