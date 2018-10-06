Hambach OrmanÄ± iÃ§in 50 bin kiÅŸi toplandÄ±Â 

Alman enerji tekeli RWEâ€™nin linyit kÃ¶mÃ¼rÃ¼ ocaklarÄ±nÄ± geniÅŸletmek iÃ§in yok etmek istediÄŸi Hambach OrmanÄ± iÃ§in 50 bin kiÅŸi bir araya geldi.Â

Ormanda toplananlar, RWE’nin tahribatÄ±nÄ±n sona ermesini istedi. Greenpeace, Almanya Çevre ve DoÄŸuma Örgütü (BUND) tarafÄ±ndan düzenlenen eylem festival havasÄ±nda gerçekleÅŸti. Organizatörler eylemin kömür bölgesinde düzenlenen en büyük eylem olduÄŸunu bildirdiler.

Haftalar önce duyurulan eylem önceki gün polis tarafÄ±ndan yasaklanmÄ±ÅŸ ancak BUND’un itirazÄ± üzerine Aachen Ä°dari Mahkemesi yasaÄŸÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Eylemin yapÄ±lacaÄŸÄ± yer olan Buir tren istasyonu trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±, eyleme katÄ±lmak isteyenler baÅŸka bir tren istasyonundan otobüslerle eylem yerine getirildiler.

YapÄ±lan eylem, Münster’deki Yüksek Ä°dari Mahkeme’nin RWE’nin aÄŸaç kesimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararÄ± almasÄ± nedeniyle oldukça coÅŸkulu geçti. Konserler, bilgilendirme standlarÄ±, çocuklar için programlarla dolu olan etkinlikte Gezi DireniÅŸi’nde Taksim MeydanÄ±’nda piyanosuyla çaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larla dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± gösteren piyanist Davide Martello da konser verdi.

Çevre koruyucularÄ±nÄ±n 2012’den beri ormanÄ± iÅŸgal ederek aÄŸaç kesimini engelleme çabalarÄ±na raÄŸmen ormanÄ±n yüzde 90’Ä± yok edildi. Polis, ormanda aÄŸaçlar üzerindeki barÄ±naklarÄ±n tümünü boÅŸalttÄ±. DoÄŸa tahribatÄ±na karÅŸÄ± mücadelenin sembolü haline gelen Hambach OrmanÄ± direniÅŸinde eylem yasaÄŸÄ±nÄ±n iptali ve RWE’nin aÄŸaç kesiminin durdurulmasÄ± ile geçici de olsa baÅŸarÄ± elde edildi. Ancak RWE, ne pahasÄ±na olursa olsun linyit kömürü ocaÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletmekte kararlÄ±. Bu konuda belirleyici olan Federal Kömür Komisyonu’nun alacaÄŸÄ± karar. Almanya‘da çevreye zararlÄ± fosil yakÄ±tlardan uzaklaÅŸma politikasÄ± yürürlükte ancak komisyonun Saksonya-Anhalt, Saksonya, Brandenburg ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki kömür ocaklarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±yla iÅŸsiz kalacaklara nasÄ±l istihdam olanaÄŸÄ± sunulabileceÄŸine dair yÄ±l sonuna kadar bir plan sunmasÄ± gerekiyor. (Münster/EVRENSEL)

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