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FotoÄŸraf: Fabio Penna/Flickr
Ä°stanbul'da bazÄ± yollar yarÄ±n (7 Ekim) maÃ§ nedeniyle kapalÄ± olacak
06 Ekim 2018 19:52
FenerbahÃ§e-Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± nedeniyle yarÄ±n (7 Ekim) bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak.
Fenerbahçe ile Medipol BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak maç nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, yarÄ±n 18.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Medipol BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda oynanacak futbol müsabakasÄ± sebebiyle alÄ±nan emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda, bazÄ± yollarÄ±n ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacaÄŸÄ± belirtildi.
AçÄ±klamada, yarÄ±n saat 14.00'ten müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtçu ParkÄ± Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±ndan BaÄŸdat Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±na kadar kÄ±sÄ±m) ve Kördere SokaÄŸÄ±nÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 19:55
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